Юные кинематографисты подвели итоги фестиваля «Киноежик»

Творческое мероприятие «Эхо Киноежика» прошло в Музее Победы 6 октября. В кинозале «Жуков» встретились участники фестиваля «Киноежик» разных лет, их родители, друзья, а также педагогический и вожатский коллективы.

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— Киноежик» — это кинофестиваль, в котором мы снимаем кино, смотрим кино, снимаемся в кино, обсуждаем кино, встречаемся с профессионалами кино. У нас главный принцип называется «здесь и сейчас», мы работаем в заданных обстоятельствах, создаем в тех условиях, в которых мы живем, за то время, которое нам отведено, и по тем правилам, которые нам предоставлены, — отметил основатель фестиваля «Киноежик», продюсер театра и кино Анатолий Воропаев.

Видеообращение участникам прислал президент фестиваля «Киноежик» Григорий Гладков.

— Очень рад, что вы приехали в Музей Победы, увидите этот замечательный музей, побываете в зале «Жуков» на фестивале «Эхо Киноежика». Ждем вас на летнем «Киноежике», на школе «Киноежика», снимайте кино, радуйте нас новыми сценариями, новыми идеями, вы все очень талантливы, молодцы, — сказал Гладков.

На встрече участники подвели итоги работы фестиваля «Киноежик», отметили лучших юных кинематографистов, а также представили зрителям четыре короткометражные картины, созданные участниками фестиваля этого года: «МартАлекс-2», «Я есть» и другие.