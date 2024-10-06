6 октября сборы мультфильма «Дикий робот» превысили $ 100 млн в мировом прокате. Для достижения такого результата анимационной картине понадобилось чуть больше недели — премьера состоялась 27 сентября.

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Бюджет «Дикого робота» составил $ 78 млн, поэтому для окупаемости мультфильму необходимо заработать минимум $ 156 млн. Вероятно, проект достигнет данной суммы к концу следующей недели.

Лента рассказывает историю робота ROZZUM 7134 (Роз), который терпит кораблекрушение на необитаемом острове. Он должен научиться приспосабливаться к суровым окружающим условиям, постепенно выстраивая отношения с животными на острове и становясь приёмным родителем для осиротевшего гусёнка.

Дата выхода «Дикого робота» в кинотеатрах России пока неизвестна.