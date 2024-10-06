Звезда «Букиных» Логинов назвал ошибкой решение превратить сериал в драмеди

6 октября на телеканале ТВ-3 выйдет мистическо-детективный сериал «Вера» — о том, как семейная пара переживает потерю дочери. В сериале снялись Юлия Волкова, Афина Лукиди и Виктор Логинов — в необычном для себя драматическом амплуа. К премьере актер рассказал «Газете.Ru» о своем новом проекте, «Букиных», образе Воланда в спектакле по «Мастеру и Маргарите» и о том, как меняется российская киноиндустрия.

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— Виктор, расскажите, пожалуйста, про новый сериал «Вера» с вашим участием.

— «Вера» — это мистический сериал про то, что могло бы случиться в нашей жизни. Хорошо написанный и хорошо снятый хорошим режиссером Гариком Петросяном. Я надеюсь, что он понравится зрителям.

— В сериале поднимается тема горя, которое не отпускает. Почему важно поднимать эту тему, проживать ее?

— В каждой семье есть своя личная трагедия, которая ни на секунду не забывается, — несмотря на то, что люди могут о ней не говорить, пытаются отвлечься. Но она все равно есть и живет внутри, в сердце каждого человека, который столкнулся с ней. Например, в моей семье это уход сначала мамы, потом брата. Оба умерли довольно-таки молодыми. Маме было 52 года, брату было 37 лет. Здоровье подвело, и так случилось. Наши ушедшие близкие, родные живут в нашей памяти, и пока мы их помним, пока мы живем с этой болью, они не будут забыты.

— По сюжету ваша экранная жена Вера использует искусственный интеллект, чтобы создать изображение своей пропавшей дочери. Как вы считаете, может ли такой способ взаимодействия с технологиями помочь людям в переживании утраты? Или это опасный путь?

— Все, что касается искусственного интеллекта, сейчас семимильными шагами развивается. Развивается и в мире в целом, и в нашей стране отдельно. Некоторые ученые, специалисты, эксперты отмечают, что именно в России искусственный интеллект очень хорошо развивается. Если он будет помогать людям справиться с болью и утратой — это хорошо.

— А если говорить про использование искусственного интеллекта в кино, например, — как вы к этому относитесь?

— Если это будет выглядеть достойно, то почему бы нет. Сегодняшние технологии идут вперед, и мы уже видим оцифрованные концерты ушедших звезд — Майкла Джексона, ABBA. Это будущее, которое сегодня зависит целиком и полностью от нас.

— Буквально на днях была новость о том, что теперь, чтобы использовать лицо умершей звезды, нужно получать согласие родственников. Как вам кажется, насколько это все этично?

— Вот как раз родственники и должны определить, насколько это этично. Если с их точки зрения это допустимо, то, опять же, почему бы и нет. Я посмотрел бы с удовольствием какой-нибудь новый фильм с Чарли Чаплином. Любопытная история. Но насколько родственники готовы к этому эксперименту? Даже у нас, у живущих артистов, уже сейчас есть предложения оцифровки образа — для того, чтобы потом пробовать этот образ вставлять в разные проекты. Я пока еще на это не решился, но мне звонили и предлагали оцифровать образ для будущих взаимодействий с цифровой рекламой. Вы же помните, у нас была реклама, где был якобы Брюс Уиллис? Если компании, занимающиеся этим продуктом, договорятся с правопреемниками, то почему бы и нет?

— Есть ли у вас советы для актеров, которые, допустим, снялись в пяти комедиях, но мечтают играть драму? Как им переломить представление о себе?

— Это представление о себе особо никак не переломишь. Жди своего шанса или снимай сам. Для актера самое главное — это работа, разнообразие образов, которые он может реализовать. Если тебя видят режиссеры и продюсеры именно в этом амплуа, ну что ж… Но можно и отказаться, дело ваше.

— Действительно, в Голливуде многие актеры идут по пути «снимай сам» — Риз Уизерспун, например, чтобы переломить амплуа «милой блондинки», вообще создала свою компанию. Как вы думаете, в России это возможно?

— Да и в России актер нередко становится за камеру и снимает как режиссер. У каждого свои предпосылки. Я от этого далек, мне неинтересно. У меня нет режиссерских амбиций, хотя многие мне говорили, предлагали снимать. Но я хочу реализовываться на экранах как актер. Сценарная история для меня — это вообще тайна за семью замками. Надо целый мир себе вообразить и сделать. Мой младший сын, например, — сейчас ему 13 — уже лет с 10 вместе с другом пишет что-то, создает, у них несколько сценариев написано, и они прям воодушевленно придумывают новые истории раз за разом, а я их вычитываю, мне очень нравится. Но я так не соображаю, и потому восхищаюсь людьми, которые умеют рисовать, которые умеют делать что-то руками. Я могу только играть. Ну и, наверное, в недалеком будущем, надеюсь, у меня получится мой опыт передать студентам.

— Помимо съемок в кино и работы на телевидении, вы служите в театре, в частности, играете Воланда в спектакле «Мастер и Маргарита». Что в образе Воланда вас как актера привлекает? Ориентировались ли вы с режиссером на другие образы этого персонажа?

— Нет, мы ни на кого не ориентировались. Мы сейчас запустили уже пятый сезон проката нашего спектакля — и до сих пор собираем полные залы. Сейчас опять будет огромный тур по Волге. В первый раз я прочитал это произведение много лет назад, еще в школе, потом перечитывал, и у меня сложился свой образ Воланда. Для меня он далеко не «бабайка», далеко не такой эталонный злодей, каким его себе многие представляют. Это несомненно инфернальное существо, но почему-то мне кажется, что Воланд, которого прописал Булгаков, — искуситель, он очень ироничен сам по себе. И свита Воланда — Коровьев, Бегемот — отображают его, то, что у него находится внутри. Он развлекается, смотрит на Москву, на то, как изменились москвичи. «Люди как люди, напоминают прежних. Квартирный вопрос только их испортил». Такой вот он разносторонний, разноплановый. Он не ненавидит людей, он с любопытством смотрит за ними.

— Смотрели ли вы новый фильм по «Мастеру и Маргарите» с Евгением Цыгановым и Юлией Снигирь? Понравился ли он вам?

— Я бы не рассуждал в категориях «понравился/не понравился». Это, несомненно, крепкое кино, видно, во что был вложен каждый рубль. И это режиссерское кино, режиссерское видение истории. На мой взгляд, Михаил Локшин здесь соединил и «Мастера и Маргариту», и «Театральный роман» Булгакова, показал само отношение Булгакова к происходящему в те времена, когда его не печатали, ему отказывали. Эти внутренние страдания запечатлены в картине. По поводу актерской работы — она была очень высоко оценена, критика у нее великолепная. Хорошая, крепкая работа актеров.

— А игру иностранных актеров вы как оцениваете? Аугуста Диля, Класа Банга спрашивали в интервью про связь романа и России, про то, как они ее понимают. Как думаете, может иностранный актер понять Воланда или Прокуратора у Булгакова?

— Давайте начнем с того, что Михаил Афанасьевич Булгаков экранизирован в первый раз был далеко не в России. Первая экранизация, «Собачье сердце», была сделана в Италии в конце 70-х годов, режиссер Альберто Латтуада, картина есть, ее можно найти, посмотреть. Хорошая литература, хорошая драматургия не имеет национальности, как это было и с Борисом Пастернаком, романом «Доктор Живаго». Если она воодушевляет, если она призывает, почему бы не экранизировать. Я недавно посмотрел великолепный иностранный сериал «Война и мир», мне он очень понравился, не меньше, чем «Война и мир» Бондарчука. Русская литература восхищает всех в мире, от Японии до Ямайки.

— С недавних пор кинотеатры остались без многих мировых премьер — если выносить за скобки «серый» прокат. Как вам кажется, эти запретительные меры могут хорошо повлиять на нашу индустрию?

— Эти запретительные меры привели к тому, что мы стали снимать больше отечественного кино на разные вкусы. Меня восхищает тот факт, что начали снимать много детского кино, экранизации детских сказок — «Бременские музыканты», «Летучий корабль». Вот сейчас мы работаем над проектом «Царевна-лягушка». Детское кино должно быть разнообразным, его должно быть много. Мы должны ходить с детьми за руку, вместе испытывать эмоции, сопереживать героям. Родители и дети. У нас на высоком уровне развита анимация, «Маша и Медведь» покорили весь мир, как некогда советские мультики — «Чебурашка», «Ну, погоди!», «Ежик в тумане». В 90-х, когда было засилье «Диснея», казалось, что все, кончилась русская мультипликация. Но нет, мы, как феникс, воспряли из пепла.

— Почему в таком случае не возродилось юношеское кино — не появились такие подростковые фильмы, как «Вам и не снилось», «Дорогая Елена Сергеевна»?

— Наверное, мышление у подростков немножко другое — клиповое, быстрое, яркое. Фильмы, о которых вы говорите, — это же хорошие, драматические, в первую очередь, истории, за которыми интересно смотреть, в повествование погружаться. А сегодня нужно быстро менять яркие картинки. Зато теперь создаются интересные, в том числе и ориентированные на молодежь, спектакли. Думаю, это все-таки приведет к тому, что жанр юношеского кино тоже будет реализовываться.

— А ваши дети какие фильмы смотрят?

— Мои дети смотрят разные фильмы, потому что я усаживаю их перед экраном, говорю, что хочу сегодня с ними посмотреть. Например, мы любим Уэса Андерсона. Сейчас вышел новый «Битлджус», мы решили пересмотреть старый — великолепный фильм, прямо восторг. Мы смотрим, конечно же, и блокбастеры, всяких «Дэдпулов» и «Росомах».

— Смотрите ли вы с ними контент блогеров? Есть мнение, что детям блоги заменяют кино.

— Мне нужна длинная история, ведь я воспитан на советских фильмах, на советских книгах, на русской литературе. Дети мне говорят, что я просто не понимаю. Но я рад, что они мне показывают то, что им нравится.

— Сериал «Букины», продолжение культового ситкома, получил довольно противоречивые отзывы: проект ругали за излишнюю сентиментальность, слишком мягкий юмор. Почему сериал решили сделать именно таким?

— Сериал вышел из рамок ситкома, и я считаю, что это было ошибочное решение. Это был эксперимент, получилось стандартное драмеди, которых полным-полно как на ТНТ, так и на других каналах. Персонажей загнали в рамки драмеди, в которых им тесно, неудобно существовать. Это не про нас. Мы думаем о продолжении, но именно в том, полюбившемся зрителям, ключе — это будет ситком.

— Юмор изменился, сейчас не про все можно шутить, некоторые шутки из сериала «Счастливы вместе» вряд ли могут быть показаны в эфире. Сильно ли цензура сковывает творчество?

— Когда в Советском Союзе была цензура, рождались великие шедевральные картины. Это и «Бриллиантовая рука», и «Шурик» с его приключениями, и «Кин-дза-дза!», великолепная сатирическая картина Данелии. Смешная, но понятная не всем иностранцам картина. Как только в 90-е годы разрешили делать все — таких фильмов не стало. Вы вспомните хоть одну комедию 90-х, о которой люди бы говорили по сей день. Цензура может повлиять на то, что юмор становится тоньше, элегантнее, и я думаю, что новый сезон «Букиных» будет этим интересен.