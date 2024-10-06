«Джокер 2» стартовал в США на уровне «Морбиуса» — это провал

По итогам первого уикенда фильм «Джокер: Безумие на двоих» заработал всего $ 40 млн в США. Это почти в три раза меньше запуска оригинальной ленты 2019 года и куда ниже ранних прогнозов аналитиков.

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Мировые сборы картины также не впечатляют — фильм собрал за первые дни чуть больше $ 120 млн. Учитывая бюджет в $ 200 млн и низкие оценки от зрителей, лента может и вовсе не окупиться: для этого ей нужно собрать около $ 450 млн.

Аналитики отмечают, что студия Warner Bros. сделала большую ставку на фильм с Хоакином Фениксом и Леди Гагой, однако в итоге фильм может стать одним из крупнейших провалов компании за последние годы с финансовой точки зрения.