Placebo заявили, что в их новой документалке много «унизительных» моментов

Британская рок-группа Placebo высказалась о своем документальном фильме This Search Of Meaning («Этот поиск смысла»), премьера которого состоялась 4 октября. По словам Брайана Молко и Стефана Олсдала, они не хотели увидеть в кадре множество «говорящих голов» и хотели «создать произведение искусства».

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Реализовать творческое видение музыкантам помог режиссер Оскар Сэнсом, уже работавший с Лиамом Галлахером и шотландской рок-группой Biffy Clyro. Именно он подтолкнул Placebo предстать «практически обнаженными», что вызвало у Молко чувства смущения и униженности. Как цитирует NME, подобный подход помог музыкантам рассказать наиболее искреннюю историю и продемонстрировать их как обычных людей.

В документалку вошли кадры с живых выступлений Placebo из 90-х, а также закулисные ролики из тех же времен. Некоторые из сцен столь эмоциональны, что Молко и Олсдал были вынуждены делать перерывы во время просмотра. Также в фильм попало множество кадров их общения с Дэвидом Боуи, который поддерживал их в начале творческого пути.

Участие в сьемках приняли приглашенные гости: певица Self Esteem, Робби Уильямс, лидер IDLES Джо Талбот, Ширли Мэнсон из Garbage и даже актер Бенедикт Камбербэтч. Они рассказывают не только о своем увлечении музыкой Placebo, но и о темах, которые Молко поднимает в своих песнях — в том числе о ментальном здоровье.