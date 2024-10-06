«Хищные земли» выйдут в ноябре

7 ноября компания в российский прокат выходит постапокалиптический sci-fi триллер «Хищные земли» с Энтони Маки («Мстители», «Видоизмененный углерод», «Меняющие реальность») и Мореной Баккарин («Дэдпул», «Готэм», «Гренландия») в главных ролях.

© кадр из фильма

Сюжет фильма разворачивается в постапокалиптическом мире, в котором остатки человечества вынуждены жить высоко в горах, а все остальное пространство уже захвачено неизвестными смертоносными существами. Люди научились жить в этом кошмаре. Но однажды горстке смельчаков придется спуститься вниз и столкнуться с монстрами, которые уничтожили почти все живое на планете.

Режиссерское кресло занял Джордж Нолфи — постановщик картин «Меняющие реальность» и «Банкир», сценарист блокбастеров «Двенадцать друзей Оушена» и «Ультиматум Борна».