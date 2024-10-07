Стартовали съемки второго сезона «Постучись в мою дверь в Москве»

Компании «Медиаслово» и АО «Газпром-Медиа Холдинг» объявили о старте производства второго сезона сериала «Постучись в мою дверь в Москве». Съёмки продлятся как минимум несколько месяцев, после чего премьера шоу состоится в онлайн-кинотеатрах Okko и Premier, а также на телеканале ТНТ.

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По сюжету второго сезона Саша Гордеева решила вернуться в компанию «Стиллард». При этом девушка прекрасно понимает, что после предательства Градского она больше не сможет быть с ним вместе. Но Сергей хочет доказать Александре, что он изменился и ради неё готов на всё. Внезапно на авансцене возникает бабушка главной героини, которая мечтает разлучить Сашу и Сергея, отомстив семье Градских за страшную трагедию из прошлого.

Во втором сезоне не вернётся Никита Волков — вместо него в продолжении сыграет Кирилл Дыцевич («Большая игра»), а главную женскую роль вновь исполнит Лиана Гриба. Во второй сезон войдёт 60 эпизодов, они вновь будут частично основаны на турецком оригинальном сериале.