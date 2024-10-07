Создатели «Монстров на каникулах» могут выпустить пятую часть мультфильма

В недавнем интервью режиссёр «Монстров на каникулах» допустил вероятность выхода пятой части франшизы. По словам Геннадия Тартаковского, если люди захотят увидеть больше частей серии, они их получат.

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Тартаковский отметил, что четвёртая часть, «Трансформания», отлично показала себя, поэтому, вполне вероятно, франшиза получит продолжение в виде пятой части.

Я думаю, что новых частей будет всё больше и больше. Четвёртый мультфильм отлично себя зарекомендовал, поэтому, конечно, мы не против выпускать новые части. Посмотрим, как сложится в будущем.

«Трансформания» вышла в 2022 году на Amazon Prime Video.