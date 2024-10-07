Начались съемки российского детективного сериала «Ронин»‎

Опубликованы фотографии со съёмок сериала "Ронин" с Дмитрием Паламарчуком в главной роли.

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Он играет бойца СОБР по имени Иван Доронин, который получил ранение в ходе спасательной операции, а теперь ещё и вынужден поехать в родную деревню, чтобы решить семейные проблемы.

В ролях также: Любовь Баханкова, Александр Дьяконов, Анна Домникова, Денис Зыков, Владимир Мясников, Артемий Черкашин, Тимофей Мадуев, Геннадий Стариков, Дария Любивая, Александр Мишин и другие.

20-серийная детективная мелодрама, снимавшаяся в Красноярском крае, выйдет на ТВ-3 в текущем телесезоне.