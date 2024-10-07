Фильм «‎Против ветра» назвали лучшим на кинофестивале «‎Россия»

На престижном кинофестивале "Россия", который завершился в Екатеринбурге накануне, лучшим полнометражным фильмом назвали картину "Против ветра" режиссера Татьяны Соболевой.

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"Судный час не наступит до тех пор, пока арабская земля вновь не преобразится в пастбища, по которым текут реки", - сказано в одном из сборников священных для мусульман хадисов.

Некоторые верующие считают, что это пророчество уже сбывается, глядя на то, как развиваются ближневосточные страны. Другие убеждены в обратном - час икс не настанет в ближайшее время, потому что львиная доля арабской пустыни все еще в песках и видимо, надолго...

Арабский восток священен для всех последователей пророка Мухаммеда. При этом у каждого мусульманина есть своя Родина. У ногайцев это степь северного Дагестана - зеленый ковер, раскинувшийся на десятки километров. Теперь здесь пустыня. Местные ногайцы делают все, чтобы их край не повторил судьбу Аральского моря.

Фильм "Против ветра" - это хроника всего лишь одной осени из жизни Гульфиры, ногайской женщины. Мы не знаем ничего о ее прошлом: кто она? откуда? Известно лишь, что у нее есть сын. Каждый год она собирает бригаду местных жителей в надежде вернуть былую зелень родным местам. Женщины и мужчины втыкают в песок прутья, надеясь, что они приживутся и остановят вездесущий песок.

Ногайцы жили на Кавказе с незапамятных времен. Первые сведения о них относятся к XV веку. В современном Дагестане проживает их большая часть. Однако в последние годы пустыня отвоевывает у степи гектар за гектаром. Коренные жители с трудом справляются с этой проблемой.

Гульфира - одна из тех, кто взял на себя миссию по спасению родной степи. Мужа оставила дома на хозяйстве, а сама с бригадой ушла в степь. У нее, как у ответственного руководителя, все по струнке ходят: она дает указания, решает споры и даже разнимает драки. Если Гульфира ругается, это не значит, что кто-то плохо работает. Она так делает, чтобы не расслаблялись. Для этой женщины нет различия между происходящим в семье и "посевом" в пустыне. Все это ее один большой дом. И она будет уезжать каждую осень в степь до тех пор, пока жилища селян не будут в безопасности.

За помощью ногайцы обращаются только к Небесам. Они мусульмане-сунниты. При этом в их среде сохраняются и народные языческие поверья. Чтобы спастись от сглаза, они мажут лоб сажей ("кто сглазил, тому пусть и вернется"). Но об упокоении душ детей, чьи кости были найдены в степи, ногайцы возносят молитвы Всевышнему.

"О, Аллах, сделай так, чтобы он опередил нас (в раю) и стал нашим предшественником и наградой для нас!" - так звучит дуа (мольба) за умершего ребенка.

Одинокое дерево, стоящее посреди степи, - самостоятельный персонаж картины, появляющийся в кадре с переменой времени года. Это будто бы райское Древо жизни, символ, который можно встретить, например, в фильме Элема Климова "Прощание" (в этой картине люди борются не со стихией, а с попытками их выселить по причине строительства водохранилища в их деревне). Дерево в результате сгорает, показывая, что зла в мире уже столько, что оно добралось и до рая - деревушки, где происходит действие. Селяне у Климова, скорее всего, потерпели неудачу. Но режиссер дает надежду, показывая дерево в зеленой листве в последнем кадре...

У Татьяны Соболевой напротив - дерево засыпает осенью и просыпается весной, несмотря ни на что. Значит, жизнь продолжится, и песок удастся остановить - так или иначе.

Камера оператора Никиты Аниськина словно микроскоп, выявляющий мельчайшие подробности происходящего. Крупными планами снята и посадка "прутиков", и обед бригады, и то, как они в тревоге наблюдают за теленовостями... Значит, вездесущий песок - личная проблема каждого степного ногайца.

Ни один из них ни разу не посмотрел в камеру. Им словно до нее нет никакого дела. Ногайцы понятия не имеют, поможет ли этот фильм придать дополнительно огласке проблему с песками или ничего не изменится - это вообще неважно. Они надеются, как и прежде, сами на себя.

Татьяна Соболева показала жизнь одного маленького села, а по сути, это жизнь всей одноэтажной маленькой России. Люди, живущие в ней, могут не читать Толстого и Достоевского, но они ничем не хуже тех, кто считает себя интеллектуалом. Именно такие ногайцы (русские, башкиры, татары, чеченцы, чуваши) и есть сила нашей страны. Они одновременно и сами по себе, и в то же время со всей страной.

Они принимают все, как есть. В Коране есть такие строки: "Кто полагается на Аллаха (Бога, Господа), тому Его достаточно". И чтобы не происходило, единственное, что говорят ногайцы, - "На все воля Всевышнего", и продолжают жить.

Кстати

Главный приз XXXV Открытого фестиваля документального кино "Россия" получил фильм "Я иду домой" режиссера Владислава Рыткова.