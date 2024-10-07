Безруков рассказал о сериале «Плевако»

Историческая судебная драма "Плевако" о российском адвокате Федоре Плевако послужит популяризации этой профессии, а также познакомит широкую публику с феноменом выдающегося юриста, сказал ТАСС народный артист РФ Сергей Безруков, сыгравший главную роль в проекте.

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«Из того, что выйдет этой осенью, - это сериал "Плевако", где главный герой - адвокат. Я думаю, что [это] такой вклад в популяризацию этой нелегкой профессии, — отметил Безруков, говоря о новых ролях в кино. — Более того, для многих [фильм] будет открытием. Все юристы, кто хоть немножко изучал юриспруденцию, они, конечно, знают о Плевако. Но из простых зрителей - вряд ли, наверное: любопытная фамилия, но кто это, вряд ли ответят. Я думаю, что для популяризации, а уж тем более вспомнить великую историю нашей адвокатуры - не грех, потому что он был действительно номер один. "Пушкин юриспруденции" называли Плевако»‎‎.

Ранее генеральный продюсер онлайн-кинотеатра Premier и видеохостинга Rutube Давид Кочаров сообщил, что Premier выпустит сериал "Плевако" в октябре. Далее его также покажут в эфире телеканала НТВ. 10-серийный проект производства киностудии "РОК" создан при поддержке Института развития интернета, режиссер - Анна Матисон.

«У нас образ - не Федор Никифорович, а Николай Федорович, мы себе дали возможность для фантазии, как художники»‎, — рассказал Безруков.

Он отметил, что в сериал вошли основные эпизоды речей Плевако, его защит в суде, "тогда вся Москва сбегалась на его выступления, <…> он был абсолютной звездой". Это история о человеке, который добился всего сам и стал лучшим, сказал артист.

«Хорошая мотивация для подрастающего поколения»‎, — добавил он.

Плевако - русский юрист и адвокат. Выступал защитником на крупных политических процессах, таких как дело люторических крестьян, дело севских крестьян, о стачке рабочих Фабрики товарищества Саввы Морозова. Перевел на русский язык курс римского гражданского права. Его имя носит награда, вручаемая Гильдией российских адвокатов.

Алехин в "Моменте истины"

Безруков также напомнил, что в следующем году выйдет военно-исторический фильм "Момент истины" - экранизация романа Владимира Богомолова. Актер сыграет капитана Алехина.

«При всей моей любви к "Августу 44-го" с великолепным исполнением капитана Алехина Евгением Мироновым, я думаю, что у нас будет свой вклад в экранизации этого знаменитого романа Богомолова и многими любимого. Конечно, мы выходим на территорию большой критики, безусловно, но это современное кино»‎, — отметил он.

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«Что бы я хотел отметить: психологический образ будет не то что сложнее - я не умаляю достоинств ни в коем случае того, что сделал Евгений Витальевич Миронов, потому как образ, сыгранный им, великолепен. То, что мы дополнили в образ Алехина, - мы его дополнили еще внутренним миром, драмой алехинской, его семейной драмой - там же проблема была с дочкой - то, чего не было в [фильме] "В августе 44-го…", теперь же в "Моменте истины" она будет. А это очень важная составляющая вообще образа капитана Алехина, его внутренний мир, его внутренняя боль, его терзания и проблемы - то, что очень важно было бы подчеркнуть»‎, — сказал Безруков.

Режиссером-постановщиком фильма выступил Никита Высоцкий.