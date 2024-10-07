Под Тверью снимают фильм об обороне Козельска

В начале следующего года на экраны страны должен выйти фильм "Злой город", посвященный героической обороне Козельска от Батыевых полчищ. Это событие планируется на 23 января 2025 года.

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Об этом рассказывает сегодня, 7 октября, "ГТРК-Калуга" со ссылкой на депутата областной думы Геннадия Скляра. По его словам, идея создания фильма о противостоянии Козельска захватчикам возникла 7 лет назад, но лишь одна съемочная группа реализовала замысел в полной мере. Теперь, по мнению думца, история Козельска в кино показана максимально ярко и впечатляюще. Господин Скляр надеется, что в Козельск хлынут туристы после показа фильма широкой аудитории.

При этом съемки проходили не в Козельске и не на калужской земле, а в Тверской и Московской областях по выбору режиссера.