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Под Тверью снимают фильм об обороне Козельска

В начале следующего года на экраны страны должен выйти фильм "Злой город", посвященный героической обороне Козельска от Батыевых полчищ. Это событие планируется на 23 января 2025 года.

Под Тверью снимают фильм об обороне Козельска
© РИА Новости

Об этом рассказывает сегодня, 7 октября, "ГТРК-Калуга" со ссылкой на депутата областной думы Геннадия Скляра. По его словам, идея создания фильма о противостоянии Козельска захватчикам возникла 7 лет назад, но лишь одна съемочная группа реализовала замысел в полной мере. Теперь, по мнению думца, история Козельска в кино показана максимально ярко и впечатляюще. Господин Скляр надеется, что в Козельск хлынут туристы после показа фильма широкой аудитории.

При этом съемки проходили не в Козельске и не на калужской земле, а в Тверской и Московской областях по выбору режиссера.

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Злой город
Геннадий Скляр