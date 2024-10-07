Большая подборка лучших фильмов для взрослых и детей

Совместный просмотр фильма — отличный способ провести время всей семьей. Комедии, приключения, мелодрамы, детективы одинаково интересны и детям, и взрослым. «Газета.Ru» составила подборку лучших фильмов, которые понравятся зрителям всех возрастов.

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Семейное кино — что это за жанр

Семейное кино — условный жанр, который объединяет и художественные, и мультипликационные, и документальные фильмы, рассчитанные на интерес зрителей разных возрастов. Главный критерий такого кино — отсутствие в нем материалов, неподходящих для детей: брани, кровопролития, эротических сцен и т. д. Такие фильмы не должны вызывать у детей страх и ужас.

Среди фильмов для семейного просмотра чаще всего встречаются:

Комедии;

Приключения;

Фэнтези;

Мелодрамы и драмы;

Мюзиклы.

Выбрать кинофильм для семейного просмотра — не такая уж простая задача. Не всякий захватывающий, остросюжетный фильм подойдет детям. Не всякий детский фильм будет интересен взрослым. Сориентироваться поможет наша подборка.

Лучшие фильмы в жанре фэнтези и фантастики для семейного просмотра

«Властелин колец»

США, 2001-2003;

12+;

Рейтинг: IMDb — 8,9, «Кинопоиск» — 8,6;

Режиссер: Питер Джексон;

В главных ролях: Элайджа Вуд, Иэн Маккеллен, Лив Тайлер, Вигго Мортенсен, Шон Эстин, Кейт Бланшетт, Кристофер Ли.

Знаменитая кинотрилогия создана по одноименному роману Дж. Р. Р. Толкина. Она включает в себя фильмы «Братство кольца» (2001), «Две крепости» (2002), «Возвращение короля» (2003). По сюжету темный властелин Саурон, враг свободных народов Средиземья, охотится за Кольцом Всевластья, в котором заключено его могущество. Но кольцо попадает в руки молодого хоббита Фродо Бэггинса. Одолеть Саурона можно только одним способом — уничтожив кольцо в жерле Роковой горы в земле Мордор. Фродо и его товарищи отправляются в опасное путешествие.

Почему стоит посмотреть фильмы «Властелин колец»

Роман-эпопея «Властелин колец» — одна из самых известных и популярных книг XX века. Ею увлекалось в детстве и юности нынешнее поколение родителей. При этом сюжет и сейчас не потерял актуальность. Поэтому эпическое фэнтези будет одинаково интересно всем членам семьи;

Это один из крупнейших кинопроектов. Фильмы снимались в течение восьми лет на территории Новой Зеландии. Один год ушел только на то, чтобы подготовить территорию Хоббитона к съемкам. В Новой Зеландии даже учредили должность министра по делам «Властелина колец»;

Захватывающие батальные сцены, компьютерная графика, прекрасные костюмы — даже пересматривая трилогию, получаешь наслаждение от визуальной составляющей кинопроекта. Всего в трилогии более 2700 сцен со спецэффектами;

Три фильма были номинированы на 30 премий «Оскар», в 17 номинациях одержали победу, что является рекордом для кинотрилогий.

«Звездные войны»

США, 1977 — по настоящее время;

6+;

Рейтинг: IMDb — 8,6, «Кинопоиск» — 7,9;

Режиссер: Джордж Лукас.

Знаменитая медиафраншиза включает в себя 9 эпизодов саги, два фильма «историй», один анимационный фильм, сериалы, телефильмы, компьютерные игры, комиксы, игрушки. Начать знакомство с вселенной «Звездных войн» стоит с «Саги Скайуокеров»: девяти полнометражных фильмов, состоящих из трилогии приквелов (1, 2, 3 эпизоды), оригинальной трилогии (4,5,6 эпизоды) и трилогии сиквелов (7, 8, 9 эпизоды). При этом первыми увидели свет эпизоды оригинальной трилогии, поэтому сами смотрите, в каком порядке начинать просмотр — по хронологии сюжета или по хронологии выхода фильмов.

Первая трилогия посвящена истории Энакина Скайуокера, который переходит на темную сторону и берет имя Дарт Вейдер. Главный герой оригинальной трилогии — Люк Скайуокер. Он втянут в галактический конфликт между Империей и повстанцами. В ходе сюжета Люк становится джедаем и пытается вернуть Вейдера на светлую сторону. Трилогия сиквелов повествует о 19-летней сироте Рей, которая изучает пути Силы под руководством Люка Скайуокера и Леи Органы. Она сталкивается с Кайло Реном, племянником Люка и внуком Энакина Скайуокера.

Почему стоит посмотреть фильмы «Звездные войны»

Это культовая сага, открывшая новую эру в фантастическом кино. После выхода первой картины в 1977 году началась настоящая экспансия космических фильмов на экранах. Сейчас «Звездные войны» уже считаются киноклассикой, многие современные ленты содержат отсылки к знаменитой саге;

Картина получила семь наград «Оскар», в том числе за визуальные эффекты, лучшую работу художника и лучшую музыку к фильму;

Если ваш ребенок с удовольствием собирает конструкторы из серии «Звездные войны» или играет с малышом Йодой, возможно, пора познакомить его с «первоисточником» и вместе пересмотреть трилогию трилогий о Скайуокерах.

«Дюна» и «Дюна: Часть вторая»

США, Канада, ОАЭ, Венгрия, Италия, Новая Зеландия, Иордания, Гамбия, 2021-2024;

12+;

Режиссер: Дени Вильнев;

Рейтинг: IMDb — 8,5, «Кинопоиск» — 8,3;

В главных ролях: Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюссон, Стеллан Скарсгард, Джош Бролин, Зендея, Хавьер Бардем.

Сага «Дюна» снята по одноименному роману Фрэнка Герберта. Юный Пол Атрейдес и его семья — благородный Дом Атрейдесов — втянуты в войну за планету Арракис. Конфликт разгорелся между фрименами, коренным народом планеты, и Домом Харконненов, бывшими правителями Арракиса.

Почему стоит посмотреть фильмы саги «Дюна»

Режиссура, актерская игра, визуальные решения и музыка вызвали много положительных отзывов у критиков и зрителей;

Масштаб картины не уступает «Звездным войнам» и другим подобным сагам;

«Дюна» — это не только кино, но и компьютерные и настольные игры, комиксы, игрушки. Для юного поколения это отличный повод посмотреть два первых фильма и ждать выхода третьей части. Дени Вильнев уже проанонсировал работу над финалом трилогии.

«Гарри Поттер»

Великобритания, США, 2001 — по настоящее время;

12+;

Режиссеры: Крис Коламбус (1-2 фильмы), Альфонсо Куарон (3), Майкл Ньюэлл (4), Дэвид Йейтс (5-11 фильмы);

Рейтинг: IMDb — 7,6-8,1, «Кинопоиск» — 7,8-8,2;

В главных ролях: Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт, Эмма Уотсон.

Сценарий основан на книгах о Гарри Поттере английской писательницы Дж. К. Роулинг. Основная серия включает восемь полнометражных картин. Кроме того, есть спин-офф «Фантастические твари и где они обитают» и два его сиквела.

Гарри Поттер — одиннадцатилетний сирота, который живет в семье своей тети. Здесь его никто не любит, мальчик спит в каморке под лестницей и постоянно подвергается издевательствам. Но однажды он получает письмо из школы чародейства и волшебства Хогвартс. Так Гарри узнает, что он волшебник. По дороге в Хогвартс он знакомится с Роном Уизли и Гермионой Грейнджер. Вместе они попадают на факультет Гриффиндор.

В мире волшебников Гарри — «мальчик, который выжил». Когда он был младенцем, на его семью напал непобедимый темный маг Волан-де-Морт. Убив его родителей, он не смог справиться с Гарри и исчез. Но это временно, темный лорд жаждет реванша и власти над волшебным миром. Одолеть его может только Гарри Поттер.

Почему стоит посмотреть фильмы о «Гарри Поттере»

Хотя первый фильм напоминает больше детскую сказку, за два с половиной часа он погружает зрителей в мир волшебников. Это захватывающее знакомство с совершенно новой и необычной вселенной со своими законами и порядками, иерархией и персонажами;

В последующих фильмах сказочные мотивы уступают место суровой реальности: в мире чародеев идет смертельно опасная война с темными силами, а это трагедии, потери и боль. Но в саге не меньше и жизненных моментов, связанных со взрослением героев, проверкой их дружбы на прочность, любовными коллизиями, школьными и подростковыми проблемами.

«Заколдованная Элла»

Ирландия, Великобритания, США, 2004;

12+;

Рейтинг: IMDb — 6,3, «Кинопоиск» — 6,8;

Режиссер: Томми О'Хейвер;

В главных ролях: Энн Хэтэуэй, Хью Дэнси, Кэри Элвес.

При рождении девочку Эллу злая волшебница наделила «даром послушания». Малышка не может сказать «нет». Когда у Эллы умирает мать, в дом приходит мачеха со своими дочерями. Им становится известно о проклятии Эллы, и вместе они издеваются над ней, заставляя девушку выполнять их приказы. Элла решает разыскать злую волшебницу и избавиться от проклятия. Но путешествие полно неожиданностей и опасностей. По дороге ей встречаются эльф, злые огры, великаны и принц Чар.

Почему стоит посмотреть фильм «Заколдованная Элла»

Микс классических историй Золушки и Спящей Красавицы на новый лад. Добрая сказка для всей семьи.

«Чарли и шоколадная фабрика»

США, 2005;

6+;

Режиссер: Тим Бертон;

Рейтинг: IMDb — 6,7, «Кинопоиск» — 7,6;

В главных ролях: Джонни Депп, Фредди Хаймор, Хелена Бонем Картер, Ноа Тейлор, Дип Рой.

Юный Чарли Бэкет живет с родителями, бабушками и дедушками в бедной лачуге. Но однажды в плитке шоколада ему попадается золотой билет, дающий возможность побывать на шоколадной фабрике Вилли Вонки. Таких счастливчиков во всем мире всего пятеро. Они не только могут посетить фабрику вместе со взрослым, но и получают пожизненное обеспечение шоколадом. А одному из них достается главный приз.

Вместе с Чарли на фабрику попадают дочка мультимиллионера, прожорливый парень, постоянно поедающий шоколад, амбициозная юная спортсменка и геймер-вундеркинд. В назначенный день все они приходят на фабрику, где их встречает сам Вилли Вонки. Четверо соперников Чарли не проходят испытания разными соблазнами, которых на фабрике полным-полно. В итоге мистер Вонка объявляет Чарли победителем соревнования и завещает ему свою фабрику при одном условии: мальчик должен покинуть свою семью.

Почему стоит посмотреть «Чарли и шоколадная фабрика»

Яркое и красочное фэнтези с необычным сюжетом повествует о глубоких и важных вещах: ценности семьи, умении сохранить доброту, чистоту, любовь и искренность, даже когда мир не слишком к тебе дружелюбен;

Дети — калька своих родителей. Они легко перенимают все пороки взрослого окружения. Но по задумке авторов фильма испорченные, эгоистичные, избалованные люди, даже если они совсем юные, получают то, что заслужили;

Бесподобный Джонни Депп в главной роли. Вилли Вонки в его исполнении настоящий трикстер. Но за его экстравагантностью и эксцентричностью скрывается глубокий психолог, который тонко улавливает натуру других людей, однако не может разобраться с собой и своими отношениями с отцом.

Лучшие триллеры и приключения для семейного просмотра

«Назад в будущее»

США, 1985-1990;

12+;

Режиссер: Роберт Земекис;

Рейтинги: IMDb — 8,5, «Кинопоиск» — 8,6;

В главных ролях: Майкл Дж. Фокс, Кристофер Ллойд.

Культовая кинотрилогия о путешествиях во времени. Главные герои — подросток Марти Макфлай и его эксцентричный друг-ученый Эммет Браун по кличке Док, который однажды сообщает Марти, что изобрел машину времени. В первой части Марти переносится из 1985-го в 1955 год и мешает знакомству своих юных родителей. Ему предстоит все исправить — иначе он рискует не появиться на свет. Во второй части Марти и Док отправляются в 2015 год, где неприятности преследуют младших Макфлаев, а затем вернуться в 1955-й, чтобы изменить негативную альтернативную реальность. В третьей части главные герои попадают во времена Дикого Запада.

Почему стоит посмотреть фильмы трилогии «Назад в будущее»

Фильмы идеальны для семейного просмотра, так как их сюжет объединяет разные поколения людей и показывает, как события прошлого могут повлиять на наше будущее;

Интересна история создания фильма. Однажды продюсер и сценарист Боб Гейл нашел в доме своих родителей школьный ежегодник своего отца, который был старостой класса. И он подумал: а дружил бы он тогда с отцом, если бы они были ровесниками? Этими мыслями Гейл поделился со своим другом режиссером Земекисом. И тогда Гейл и Земекис засели за сценарий;

В мире у трилогии миллионы фанатов. 21 октября 2015 года они даже праздновали День «Назад в будущее» — это дата прибытия в будущее Марти и Дока во второй части трилогии;

Просмотр трилогии — повод познакомиться с биографией исполнителя главной роли Майкла Дж. Фокса. Много лет актер мужественно борется с неизлечимым заболеванием — болезнью Паркинсона. Он открыл свой благотворительный фонд и вкладывает большие деньги в исследования заболевания и разработку лекарственных средств.

«Индиана Джонс»

США, 1981-2023;

12+;

Режиссеры: Стивен Спилберг (1-4 фильмы), Джеймс Мэнголд (5 фильм);

Рейтинг: IMDb — 6,5-8,5, «Кинопоиск» — 6,5-8,0;

В главных ролях: Харрисон Форд, Джон Рис-Дэвис, Денхолм Эллиотт, Карен Аллен.

В основе сюжета — приключения археолога, специалиста по оккультным наукам Генри «Индианы» Джонса — младшего. В первом фильме он нанят правительственными агентами, чтобы найти Ковчег Завета раньше, чем это сделают нацисты. По преданию, ковчег сделает армию непобедимой. Во втором фильме Индиана Джонс оказывается в деревне на севере Индии, где все дети похищены приверженцами богини Кали. Кроме того, они украли священный лингам, необходимый им, чтобы захватить мир.

В третьем фильме Индиана Джонс отправляется на поиски пропавшего отца, профессора Генри Джонса. Он похищен нацистами, жаждущими заполучить Святой Грааль. Действие четвертого фильма происходит в разгар Холодной войны. Индиана попадает в руки агентов Советского Союза. Он находит для них саркофаг, излучающий странный магнитный импульс. В заключительном эпизоде кинофраншизы уже немолодой главный герой также противостоит нацистам. Действие разворачивается во времена космической гонки между СССР и США. Джонс узнает, что американское правительство ради первенства нанимает бывших нацистов. Один из них хочет заполучить древний артефакт, чтобы повернуть вспять ход времени. Индиане Джонсу предстоит спасти мир от новой угрозы.

Почему стоит посмотреть фильмы саги «Индиана Джонс»

Хотя последний фильм франшизы вышел в 2023 году, «Индиана Джонс» — это старая добрая классика, которую с удовольствием пересматриваешь и спустя десятилетия;

Особая атмосфера фильмов с погоней, драками, взрывами — классическая формула приключенческого кино. Динамичный сюжет будет все время держать в напряжении;

Медиафраншиза включает не только фильмы, но и книги, видеоигры, комиксы и игрушки, что привлекает молодую аудиторию.

«Начало»

США, Великобритания, 2010;

12+;

Рейтинг: IMDb — 8,8, «Кинопоиск» — 8,7;

Режиссер: Кристофер Нолан;

В главных ролях: Леонардо Ди Каприо, Эллиот Пейдж, Джозеф Гордон-Левитт, Том Харди.

Гений промышленного шпионажа Доминик Кобб умеет проникать в сознание спящих людей и извлекать из их разума секреты с помощью уникальной технологии проектирования снов. Его новый заказ — внедрить в голову сына главы крупной корпорации идею о разделении бизнеса. Цена вопроса высока: взамен Коббу обещают снять с него ложное обвинение в убийстве жены. Задача сложная, но игра стоит свеч.

Почему стоит посмотреть фильм «Начало»

«Начало» — это и головоломка, и напряженная драма. Следить за сюжетом не просто интересно, он держит в напряжении до последних минут. У фильма четыре награды «Оскар», одна из них — за спецэффекты.

«Шестое чувство»

США, 1999;

12+;

Режиссер: М. Найт Шьямалан;

Рейтинг: IMDb — 8,2, «Кинопоиск» — 8,2;

В главных ролях: Брюс Уиллис, Хэйли Джоэл Осмент, Тони Коллетт, Оливия Уильямс, Миша Бартон, Донни Уолберг.

Малькольм Кроу — известный специалист по детской психологии. В день, когда ему вручают почетную грамоту за профессиональные достижения, в его квартиру врывается бывший пациент Винсент. Он стреляет в доктора и совершает самоубийство. Через некоторое время к Кроу на прием попадает девятилетний мальчик по имени Коул. Его проблема схожа с проблемой Винсента. Мальчик признается, что постоянно видит призраков. Все они хотят доделать незавершенные дела или исправить ошибки. Вскоре Кроу убеждается, что его новый пациент говорит правду.

Почему стоит посмотреть фильм «Шестое чувство»

Микс психологического триллера и драмы с неожиданной развязкой. Окружающая действительность оказывается вывернутой наизнанку;

Главной звездой фильма стал не Брюс Уиллис, хотя он, безусловно, блистает в новом для него амплуа, а юный Хэйли Джоэл Осмент. Сцена, в которой Коул рассказывает психиатру свой секрет, вызывает у многих зрителей слезы.

«Кристофер Робин»

США, Великобритания, 2018;

6+;

Режиссер: Марк Форстер;

Рейтинг: IMDb — 7,2, «Кинопоиск» — 7,4;

В главных ролях: Юэн Макгрегор, Хейли Этвелл, Бронте Кармайкл, Марк Гэтисс.

Повзрослевший Кристофер Робин работает менеджером по эффективности в большой компании. Начальник требует, чтобы он уволил 20% сотрудников. Кристофер женат, но у него катастрофически не хватает времени на семью. Свою дочь он собирается отправить в школу-интернат, подобную той, в которой учился он сам. Словом, Кристофер Робин ведет рутинную взрослую жизнь, полную проблем и неприятностей. Но однажды он встречает друга детства — Винни-Пуха. Вместе им предстоит вернуться в Чудесный лес и отыскать друзей. Впрочем, это приключение не вызывает у Кристофера радости.

Почему стоит посмотреть фильм «Кристофер Робин»

Фильм о том, как взрослые под грузом забот теряют радость жизни и превращаются в замотанных, несчастных людей, и о том, как полезно бывает вернуться в детство, чтобы вновь почувствовать вкус жизни и найти решение проблем;

Просмотр этого фильма вместе с детьми — хороший повод еще раз перечитать книги Алана Милна.

«Мой дикий друг»

Россия, 2024;

6+;

Режиссер: Анна Курбатова;

Рейтинг: IMDb — 6,7, «Кинопоиск» — 8,4;

В главных ролях: Елисей Чучилин, Юлия Александрова, Юрий Колокольников, Максим Щеголев, Евгений Шварц, Михаил Башкатов, Ольга Смирнова.

Семиклассник Саша живет со своей тетей в маленьком городке. Его мама — известный ученый-океанолог, которая часто бывает в экспедициях. Поэтому она привезла мальчика к родственнице, которая работает ветеринаром. На новом месте у Саши нет друзей, ровесники не принимают его в свою компанию. Мальчик много времени проводит в одиночестве на природе. Однажды он находит лисенка, попавшего в капкан, и спасает его. Но на зверька охотятся браконьеры. И Саша прячет своего нового друга в землянке в глубине леса.

Почему стоит посмотреть фильм «Мой дикий друг»

Трогательная история о дружбе, справедливости и ответственности «за тех, кого приручил» навеяна повестью-сказкой Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц»;

Зрелищность фильма, великолепные натурные съемки. Участие в проекте реальных лисят, к которым на съемочной площадке было особое бережное отношение.

«Вонка»

США, Великобритания, Канада, 2023;

12+;

Режиссер: Пол Кинг;

Рейтинг: IMDb — 7,0, «Кинопоиск» —7,2;

В главных ролях: Тимоти Шаламе, Оливия Колман, Кигэн-Майкл Ки.

В фильме рассказана история Вилли Вонки, персонажа картины «Чарли и шоколадная фабрика». Действие происходит за 25 лет до событий, произошедших с мальчиком Чарли. Начинающий фокусник и шоколадных дел мастер Вилли Вонка приезжает в Европу, чтобы открыть магазин сладостей. Но ему противодействует картель шоколатье.

Почему стоит посмотреть фильм «Вонка»

В роли Вилли Вонки молодая звезда Голливуда Тимоти Шаламе;

Запоминающаяся музыка и зрелищность картины;

Поклонникам фильма «Чарли и шоколадная фабрика» будет интересно узнать, как Вилли Вонка познакомился с племенем умпа-лумпа и с чего началась его шоколадная империя.

«Чижик-Пыжик возвращается»

Россия, 2023;

6+;

Режиссер: Элина Суни;

Рейтинг: IMDb — 5,4, «Кинопоиск» — 7,3;

В главных ролях: Александра Бабаскина, Миша Мяло, Инга Оболдина, Сергей Мигицко, Анвар Либабов, Светлана Немоляева.

Группа школьников приезжает в Санкт-Петербург на экскурсию. Одноклассники Дана и Лева мечтают попасть к скульптуре Чижика-Пыжика. По преданию, если загадать возле нее желание и бросить монетку на пьедестал, оно обязательно исполнится. Поэтому есть все шансы, что родители Левы не разведутся, а Дана станет известным блогером. Но ребята становятся свидетелями кражи Чижика-Пыжика. Им во что бы то ни стало нужно найти воров и вернуть скульптуру на место.

Почему стоит посмотреть фильм «Чижик-Пыжик возвращается»

Это первый детский приключенческий фильм, снятый после возрождения киностудии им. Горького. Картина сделана в лучших традициях детско-юношеского кино;

Живописные виды Санкт-Петербурга. Городу на Неве в этом фильме отведена отдельная роль.

«Мой волк»

Франция, 2021;

6+;

Режиссер: Дени Имбер;

Рейтинг: IMDb — 6,3, «Кинопоиск» — 6,5;

В главных ролях: Венсан Эльбаз, Шанна Кейль, Мари Жиллен, Эрик Эльмоснино, Чеки Карио.

Восьмилетняя Вики переживает тяжелую утрату: у девочки умерла мать. Вместе с отцом они перебираются в домик в горах в надежде, что психологическое самочувствие Виктории улучшится. Там отец и дочь знакомятся с фермером, который дарит девочке щенка. Четвероногий друг помогает Вики справиться с горем. Но чем старше становится щенок, тем больше он внешне напоминает хищника.

Почему стоит посмотреть фильм «Мой волк»

Картина основана на реальной истории о девочке, которая вырастила и воспитала волка;

В фильме поднимаются многие сложные темы: как пережить утрату близкого человека, как отпустить того, с кем ты не можешь быть вместе;

В съемках участвовали реальные животные, что для современного кинематографа редкость. Все чаще мы видим на экранах анимированных и очеловеченных зверей. Здесь полная гармония с природой царила даже на съемочной площадке.

Лучшие драмы и мелодрамы для семейного просмотра

«Звездочки на Земле»

Индия, 2007;

0+;

Режиссер: Аамир Хан;

Рейтинг: IMDb — 8,3, «Кинопоиск» — 8,1;

В главных ролях: Даршил Сафари, Аамир Хан.

Главный герой фильма восьмилетний Ишан Авасти — особенный ребенок. То, что другим дается легко — чтение, письмо, ему не одолеть даже с большим трудом. Мальчика не понимают даже собственные родители. Они думают, что дисциплина сделает Ишана более усидчивым в учебе, поэтому отправляют его в школу-интернат. Но от этого Ишану только хуже. Страдания ребенка так бы и продолжались, если бы не учитель рисования Рам Никумбх, который распознал у мальчика дислексию (нарушение способности к овладению навыками чтения и письма при сохранении общей способности к обучению). В детстве он сам страдал от этого недуга и теперь хочет изменить жизнь Ишана и отношение к нему.

Почему стоит посмотреть фильм «Звездочки на Земле»

У фильма множество престижных наград индийских кинопремий и кинофестивалей. Это один из немногих индийских фильмов, который входит в рейтинг-250 лучших фильмов IMDb;

Хотя главный герой картины — восьмилетний мальчик, это отнюдь не детское кино. Скорее, это послание взрослым, одержимым собственными амбициями в отношении детей, склонным навешивать ярлыки и гнаться за успехами своих чад.

«Игры разума»

США, 2001;

12+;

Режиссер: Рон Ховард;

Рейтинг: IMDb — 8,2, «Кинопоиск» — 8,5;

В главных ролях: Рассел Кроу, Эд Харрис, Дженнифер Коннелли, Кристофер Пламмер, Пол Беттани.

Биографическая драма, снятая по одноименной книге Сильвии Назар о жизни лауреата Нобелевской премии по экономике Джона Нэша. Молодой математик полностью погружен в науку. Однажды к нему обращается агент ЦРУ Уильям Парчер с просьбой анализировать тексты в газетах, чтобы обнаружить в них зашифрованную информацию. Отчеты Нэш оставляет в условленном месте. Но вскоре выясняется, что и агент, и вся работа Нэша на ЦРУ — лишь плод больного воображения ученого.

Почему стоит посмотреть фильм «Игры разума»

В фильме много расхождений с реальной биографией Джона Нэша, тем не менее он дает зрителям возможность «заглянуть» в голову к персонажу, одержимому душевным недугом;

Непредсказуемый сюжет заводит зрителей в интеллектуальную ловушку. Развязка окажется неожиданной. Автор адаптированного сценария Акива Голдсман был врачом и имел дело с душевнобольными пациентами. Поэтому он великолепно отобразил реальность человека с шизофренией;

У фильма восемь номинаций на «Оскар» и четыре победы.

«Воин»

США, 2011;

12+;

Режиссер: Гэвин О'Коннор;

Рейтинг: IMDb — 8,1, «Кинопоиск» — 8,0;

В главных ролях: Джоэл Эдгертон, Том Харди, Ник Нолти, Дженнифер Моррисон, Фрэнк Грилло.

Когда-то семья Конлонов пережила разрыв. Не в силах выносить пьяные выходки главы семейства его жена Пэдди решает сбежать из дома вместе с сыновьями Бренданом и Томми. Но Брендан выбирает отца и остается с ним. Когда-то Пэдди был талантливым бойцом смешанных единоборств и сумел привить любовь к ММА сыновьям. Оба брата тоже стали спортсменами. Жизнь сводит их на ринге в финале турнира, где главный приз — 5 млн долларов.

Почему стоит посмотреть фильм «Воин»

Интригующий сюжет, где нет «хороших» и «плохих» героев. Оба брата оказались в трудной ситуации, обоим нужны деньги, у обоих подростковые травмы и обиды, поэтому сочувствуешь им в равной степени;

Финальный бой между братьями в 2012 году был номинирован на премию канала MTV за лучшую драку;

Это просто спортивная драма о суровом мире ММА, фильм рассказывает о сложных семейных отношениях и тяжелом пути к примирению и прощению.

«Дети небес»

Иран, 1997;

6+;

Режиссер: Маджид Маджиди;

Рейтинг: IMDb — 8,2, «Кинопоиск» — 8,0;

В главных ролях: Мохаммад Амир Наджи, Амир Фарох Хашемян, Бахаре Саддики, Нафисе Джафар-Мохаммади.

Третьеклассник Али — мальчик из очень бедной семьи. По дороге из школы он теряет взятую из починки единственную пару обуви младшей сестренки Захры. Понимая, что покупка новой обуви родителям не по карману, дети решают ничего не говорить матери и отцу. Они ходят в школу в одной паре обуви: у Захры занятия по утрам, а у Али — днем. Но для этого нужно бежать со всех ног, чтобы успеть на уроки. Их маленькая хитрость приводит к неожиданным последствиям.

Почему стоит посмотреть фильм «Дети небес»

Простая, добрая и трогательная история о жизни бедной семьи. Проблемы взрослого мира всегда отражаются на детях, об этом и хотят сказать создатели фильма. А еще о том, как в нищенских, полных лишений условиях сохранить доброту, любовь и чувство собственного достоинства;

«Мы вовсе не собирались снимать бедность ради бедности. Бедность в этом фильме — драматический элемент, который помогает показать что-то совсем другое. Это достойная, благородная бедность», — говорил о своей картине режиссер Маджид Маджиди.

В 1999 году картина была номинирована на премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.

«Общество мертвых поэтов»

США, 1989;

12+;

Режиссер: Питер Уир;

Рейтинг: IMDb — 8,1, «Кинопоиск» — 8,2;

В главных ролях: Робин Уильямс, Роберт Шон Леонард, Итан Хоук, Джош Чарльз, Гейл Хэнсен, Дилан Кассман.

В престижной, но ужасно консервативной школе-интернате появляется новый учитель английской словесности Джон Китинг. Его методы преподавания кардинально отличаются от методов коллег. Он провозглашает принцип «лови день». Со временем Китинг посвящает учеников в тайну Общества мертвых поэтов, членом которого сам когда-то был. Он учит подростков любить и понимать литературу. Постепенно жизнь учеников меняется, но путь к взрослению и осознанию себя как личности оказывается трудным, а временами даже трагичным.

Почему стоит посмотреть фильм «Общество мертвых поэтов»

Несмотря на трагические моменты, это драма с вдохновляющим сюжетом. Она не только о стремлении к свободе и следовании своим творческим порывам, но и об осознании своих действий и возможных не всегда приятных, а порой и непоправимых последствий поступков;

У фильма множество наград, в том числе «Оскар» за лучший оригинальный сценарий.

«Папы»

Россия, 2022;

6+;

Режиссеры: Анна Матисон, Карен Оганесян, Сергей Юдаков, Армен Ананикян, Михаил Погосов;

Рейтинг: IMDb — 5,6, «Кинопоиск» — 6,5;

В главных ролях: Дмитрий Нагиев, Сергей Безруков, Юрий Стоянов, Вадим Демчог.

Фильм объединяет четыре новеллы. В одной из них главный герой — талантливый хирург, который спасает тяжелобольных детей с помощью экспериментальных методик, рискуя потерять работу. В другом эпизоде летчик пытается принять появление в семье ребенка из детского дома. Как полюбить чужого мальчика, если ты не испытываешь к нему никаких чувств?

Третья новелла рассказывает о состарившемся актере, который соглашается сыграть роль отца невесты на свадьбе, но становится свидетелем обмана со стороны жениха. В четвертой истории два брата, выросшие без отца, отправляются на встречу со своим биологическим родителем — известным режиссером.

Почему стоит посмотреть фильм «Папы»

Комедийная драма заставит вас то смеяться, то плакать. А еще — задуматься, что есть любовь в нашем мире и какими сложным может быть жизненный выбор;

Звездный актерский состав, яркие образы и разнообразные жизненные ситуации, среди которых обязательно найдется та, что отзовется лично вам.

«Парящий тигр»

США, 2022;

12+;

Режиссер: Рэй Джиаратана;

Рейтинг: IMDb — 4,8, «Кинопоиск» — 6,7;

В главных ролях: Кристиан Конвери, Мадален Миллс, Кэтрин Макфи, Сэм Траммелл.

У десятилетнего Роба Хартона умерла мать. Вместе с отцом мальчик переезжает в небольшой городок. Здесь у ребенка нет друзей, в своем классе он изгой. Да и отцу особо нет дела до него. Но в класс приходит новенькая — Сикстина. Родители девочки на грани развода, и свою боль она выплескивает через вызывающее и агрессивное поведение. Вскоре у них с Робом, как у товарищей по несчастью, завязывается дружба. Только Сикстине мальчик доверяет тайну: в лесу, недалеко от места, где он живет, стоит клетка с бенгальским тигром. Вместе дети решают спасти животное.

Почему стоит посмотреть фильм «Парящий тигр»

Местами грустная трогательная семейная история, снятая по одноименной книге Кейт Дикамилло. Фильм не отличается оригинальным сюжетом или особо яркой актерской игрой, но несет правильные посылы и заставляет сопереживать главным героям.

«Чудо»

США, Канада, 2017;

Режиссер: Стивен Чбоски;

Рейтинг: IMDb — 7,9, «Кинопоиск» — 8,2;

В главных ролях: Джейкоб Трамбле, Джулия Робертс, Оуэн Уилсон, Ноа Джуп, Изабела Видович.

Десятилетний Август «Огги» Пуллман — не совсем обычный ребенок. Мальчик родился с редкой деформацией лица, перенес множество операций и до 5 класса был на домашнем обучении. Но теперь родители решают отдать его в частную школу, где учатся обычные дети. Они издеваются над Огги, но вскоре у него появляется друг Джек. Но когда на праздник мальчик надевает маску, он невольно становится свидетелем того, как одноклассники высмеивают его, не подозревая, что Огги находится рядом.

Почему стоит посмотреть фильм «Чудо»

Драма о любви, дружбе и принятии людей, не похожих на тебя самого;

Отражение реалий жизни семьи, где растет особенный ребенок, и все подчинено его интересам.

Лучшие комедии для семейного просмотра

«Мэри Поппинс возвращается»

США, Великобритания, Дания, Австралия, Канада, Индия, 2018;

6+;

Режиссер: Роб Маршалл;

Рейтинг: IMDb — 6,7, «Кинопоиск» — 6,7;

В главных ролях: Эмили Блант, Лин-Мануэль Миранда, Бен Уишоу, Эмили Мортимер, Пикси Дейвис, Джоэл Доусон, Натаниэль Салех, Джули Уолтерс, Колин Ферт, Мерил Стрип, Дик Ван Дайк.

Фильм основан на серии книг Памелы Трэверс о няне Мэри Поппинс. Действие происходить в 1930-е годы, во времена Великой депрессии. Майкл и Джейн уже взрослые люди, их родители умерли. Овдовевший Майкл остался один с тремя детьми. Он живет с ними в доме в Вишневом переулке, работает кассиром в банке. Чтобы справиться с обрушившимися на семью бедами, Майкл взял ссуду, но на три месяца просрочил платежи. И теперь банк грозится отобрать у него дом. Чтобы избежать разорения и выселения, Майклу нужно доказать, что он тоже является акционером банка. Вместе с сестрой Джейн они обыскивают дом в поисках сертификата, который когда-то оставил им отец. Спасает ситуацию вовремя вернувшаяся Мэри Поппинс, все такая же красивая и молодая. Ее появление вновь наполняет мир волшебством.

Почему стоит посмотреть фильм «Мэри Поппинс возвращается»

Эмили Блант в главной роли няни-волшебницы, звездный актерский состав второго плана;

Отличный повод сравнить разные экранизации истории о Мэри Поппинс, а также испытать ностальгические чувства;

У фильма несколько номинаций на «Оскар», Он вошел в десятку лучших фильмов года, по версии Американского института киноискусства.

«Лемони Сникет: 33 несчастья»

США, Германия, 2004;

12+;

Режиссер: Брэд Силберлинг;

Рейтинг: IMDb — 6,8, «Кинопоиск» — 7,3;

В главных ролях: Джим Керри, Эмили Браунинг, Лиам Эйкен, Мерил Стрип, Билли Коннолли.

Экранизация книжной серии «33 несчастья» писателя Дэниела Хэндлера, известного также под псевдонимом Лемони Сникет. Трое детей семьи Бодлер — Вайолет, Клаус и Солнышко — после пожара остались сиротами. Детей отдают на попечение их дальнему родственнику, а на деле — коварному аферисту графу Олафу. Главная его цель — избавиться от детей и завладеть их огромным наследством. Юным Бодлерам придется призвать на помощь всю свою изобретательность, чтобы вывести хитроумного мошенника на чистую воду.

Почему стоит посмотреть фильм «Лемони Сникет: 33 несчастья»

Увлекательный, почти детективный сюжет, заставляющий волноваться, нервничать и переживать за главных героев. Особая атмосфера мрачности, уныния и юмора одновременно;

Джим Керри в роли злодея, который вынужден менять роли и образы для достижения своей коварной цели.

«Кот и пес»

Франция, Канада, 2024;

12+;

Режиссер: Рем Кериси;

Рейтинг: IMDb — 5,1, «Кинопоиск» — 6,3;

В главных ролях: Франк Дюбоск, Рем Кериси, Филипп Лашо.

Собаки и кошки, как известно, не особо ладят друг с другом. Но здесь особый случай: двое питомцев потерялись в аэропорту. И теперь, чтобы вернуться к своим хозяевам, им придется объединиться и действовать сообща. Их хозяева — звезда соцсетей и искусный вор — сбились с ног в поисках своих любимцев. И им тоже придется объединить свои усилия для розыска потеряшек.

Почему стоит посмотреть фильм «Кот и пес»

В фильме много легкого юмора, главные герои — эксцентричные персонажи. Комедия понравится не только детям, но и взрослым;

Фильм с элементами анимации, животные — персонажи, сделанные с помощью компьютерной графики.

«Бременские музыканты»

Россия, 2023;

6+;

Режиссер: Алексей Нужный;

Рейтинг: IMDb — 4,5, «Кинопоиск» — 6,7;

В главных ролях: Тихон Жизневский, Валентина Ляпина, Роман Курцын, Аскар Нигамедзянов, Ирина Горбачева, Дмитрий Дюжев, Сергей Бурунов, Константин Хабенский.

У маленького Трубадура редкий красивый голос. Слушая его пение, люди забывают обо всем. Но мальчик рано лишается дома и матери. Он попадает в банду к Атаманше, которая использует его талант, чтобы грабить жителей Бремена. Мальчика обвиняют в воровстве, и он на долгие годы заперт в темнице.

Уже повзрослевший Трубадур, оказавшись на свободе, знакомится с необычными музыкантами — Кошкой, Псом, Петухом и Ослом. Они участвуют в музыкальном конкурсе, объявленном Королем, и побеждают. А позже помогают сбежать из дворца Принцессе, уставшей от скучной придворной жизни. За музыкальной бандой охотится Сыщик. Его задача — вернуть беглянку и засадить музыкантов в тюрьму.

Почему стоит посмотреть фильм «Бременские музыканты»

Музыкальный фильм-сказка со звездным составом актеров;

В фильме звучат знакомые всем песни Геннадия Гладкова и Юрия Энтина в современной аранжировке, а также новые композиции;

Красочные декорации и красивые пейзажи. Съемки картины проходили в разных точках страны: Ингушетии, Крыму, Дагестане, Оренбургской области и на Урале.

«Матильда»

США, 2022;

PG;

Режиссер: Мэттью Уорчас;

Рейтинг: IMDb — 7,0, «Кинопоиск» — 6,4;

В главных ролях: Алиша Вейр, Эмма Томпсон, Лашана Линч, Стивен Грэм, Андреа Райзборо.

Маленькая Матильда — настоящий вундеркинд. С четырех лет она посещает библиотеку, увлекается науками и великолепно считает в уме. Правда, ее родители погружены в собственные проблемы и уделяют ребенку мало внимания. В семь лет Матильда попадает в школу и поражает способностями свою учительницу Дженнифер Хани. Но руководит школой деспотичная и жесткая Агата Транчбулл, которая не любит детей. Матильда не собирается с этим мириться.

Почему стоит посмотреть фильм «Матильда»

Музыкальный фильм, снятый по одноименному детскому роману Роальда Даля 1988 года и мюзиклу 2010 года. Это вторая экранизация книги, многие хорошо помнят фильм 1996 года, снятый Дэнни де Вито. Зрители хвалят новую картину за увлекательный сюжет и обилие юмора.

«Дедушка НЕлегкого поведения»

США, Великобритания, Канада, 2020;

6+;

Режиссер: Тим Хилл;

Рейтинг: IMDb — 5,7, «Кинопоиск» — 6,7;

В главных ролях: Роберт Де Ниро, Оакс Фегли, Ума Турман, Кристофер Уокен.

История семейного противостояния дедушки и внука. Пенсионер Эд в супермаркете ввязывается в конфликт. По совету полиции дочь Эда перевозит его к себе в дом. Это решение устраивает всех членов семьи, кроме 12-летнего Питера, внука Эда. Ведь деда селят в его комнату, а мальчика отправляют на чердак. Питер объявляет старику войну, устраивая всевозможные шалости. Но и Эд, оказывается, не промах, он весьма изобретательно противостоит внуку. Ситуация накаляется, и ни одна из сторон не собирается уступать.

Почему стоит посмотреть фильм «Дедушка НЕлегкого поведения»

Звездный актерский состав и Роберт Де Ниро в главной роли;

Забавный, динамичный, простой сюжет.

Какие возрастные ограничения действуют для кино

В России принята пятиуровневая система возрастной классификации информационной продукции.

0+ Нет возрастных ограничений. В таких фильмах допустимы единичные эпизоды насилия (за исключением сексуального) без натуралистичных подробностей при условии торжества добра над злом, выражения сострадания к жертве и осуждения злых поступков.

6+ В фильмах этой категории могут встречаться, например, изображения заболеваний человека (за исключением тяжелых), эпизоды несчастных случаев, аварий, катастроф либо ненасильственной смерти без излишних подробностей и демонстрации их последствий, а также эпизоды антиобщественных действий или преступлений, если они не побуждают к совершению подобных поступков, выражают осуждение по отношению к тем, кто их совершил.

12+ В кинофильмах, попадающих в эту категорию, уже могут встречаться, например, сцены потребления алкоголя, участия в азартных играх, попрошайничества, бродяжничества, но они не должны побуждать к совершению таких действий. Кроме того, допускается изображение половых отношений между мужчиной и женщиной (за исключением действий сексуального характера), но оно не должно носить возбуждающий или оскорбительный характер.

16+ В фильмах для этой возрастной категории уже допустима информация о наркотических средствах без их демонстрации, об опасных последствиях их потребления с демонстрацией таких случаев при условии, что выражается отрицательное или осуждающее отношение к потреблению таких веществ. Возможны отдельные бранные слова и выражения (кроме нецензурной брани), изображение половых отношений между мужчиной и женщиной, за исключением действий сексуального характера.

18+ Такие фильмы запрещены к распространению среди детей.

Закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» позволяет смотреть фильмы «12+» детям старше шести лет в присутствии родителей или иных законных представителей. Речь идет о показах, например, в кинотеатре.

В США своя система рейтингов фильмов, принятая Американской киноассоциацией.

Рейтинг G. Фильм демонстрируется без ограничений по возрасту. То есть в нем отсутствует контент, неприемлемый для детей: грубая лексика, обнажение, сексуальные сцены и т. д.

Рейтинг PG. Детям рекомендуется смотреть фильм с родителями, так как в нем некоторые материалы могут быть нежелательны для детского просмотра: например, легкие ругательства, сцены насилия или обнажение в умеренной степени. Родителям рекомендуется предварительно посмотреть фильм, прежде чем показывать его детям.

Рейтинг PG-13. Фильм не рекомендуется для просмотра детям младше 13 лет. В нем могут быть сцены с обнажением, ситуации с сексуальным контекстом, единичные грубые выражения, умеренное или грубое насилие и т. п.

Рейтинг R. Дети, не достигшие 17-летнего возраста, допускаются на фильм только в сопровождении одного из родителей либо законного представителя. В фильме могут быть материалы только для взрослых: непристойная лексика, продолжительное насилие, сцены полового акта и т.п. Родителям рекомендуется изучить содержание фильма, прежде чем показывать его ребенку.

Рейтинг NC-17. Лица младше 17 лет на фильм не допускаются. Фильм может содержать явные сексуальные сцены, большое количество непристойной лексики или сцены чрезмерного насилия.

Выбирая кино для домашнего семейного просмотра, опирайтесь на рекомендации закона в части возрастных ограничений, свой опыт и здравый смысл и, конечно, особенности своего ребенка.