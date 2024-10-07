В Геленджике проходит фестиваль актуального российского кино «Маяк»

В этом году многие работы прошлогодних участников «Маяка» вышли в прокат. Или должны были выйти, как в случае с фильмом Семена Серзина «Рыжий», которому отказали в выдаче прокатного удостоверения в последний момент. Но сам факт, что конкурсные картины после фестиваля обретают новую жизнь, — это очень хороший знак, отметил программный директор «Маяка» Стас Тыркин. В этом году многие конкурсанты приехали на фестиваль уже с прокатчиками, а некоторые из них — даже с датами релиза. А в жюри теперь участники и победители прошлого года.

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От панельных дискуссий в этот раз решили отказаться в пользу формата Q&A: после каждого смотра фильм можно обсудить с его создателями. Также из нововведений — конкурс короткометражных работ. Как говорят некоторые гости фестиваля, все как на старом добром сочинском «Кинотавре».

В прошлом году до Геленджика и кресла в жюри не доехал Данила Козловский, в этом — Жора Крыжовников, который ранее был заявлен как его председатель. Отсутствие организаторы фестиваля объяснили высокой занятостью режиссера и сценариста.

«Получается, не сдержал слово пацана», — пошутила ведущая церемонии открытия актриса Дарья Екамасова.

Она, кстати, прилетела в Геленджик прямиком из Лос-Анджелеса, где проходила премьера фильма «Анора» Шона Бэйкера, который забрал в этом году «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля. В картине снялись четыре российских актера — Марк Эдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова. Драмеди о бруклинской работнице секс-индустрии Аноре, которая заводит отношения с сыном российского олигарха Ваней, показали на открытии «Маяка». По словам организаторов, это была «самая оригинальная версия из возможных на территории России». Смотрели на языке оригинала с субтитрами. Под языком оригинала стоит понимать смесь американского, русского и армянского. В российский прокат картина выйдет уже на следующей неделе. Интересно посмотреть, как у нас адаптировали эту языковую смесь.

Что касается конкурсной программы, пока что посмотрели четыре фильма, все они — дебютные у режиссеров. Но стоит отметить, что созданы они очень уверенной рукой. Коротко о них. «Папа умер в субботу» Заки Абдрахмановой — терапевтическая история о возвращении «блудной дочери-москвички» в родной сельский Казахстан. Помимо «Маяка», картина участвует в конкурсе Международного кинофестиваля в Пусане.

Фильм «Белый пароход», снятый Ингой Шепелевой по своей одноименной повести, — очень красивая якутская драма о «каменной королеве», или преподавателе вокала в детской музыкальной школе. Дебют Павлы Стратулат — ученицы Павла Лунгина и Юрия Арабова — фильм-сказка «Агния» о судьбе потомственной печницы на Крайнем Севере. И наконец, историческое полотно «На этой земле» самой молодой участницы конкурса — Ренаты Джало, ученицы Алексея Учителя. Черно-белое кино о русской хтони деревенской жизни. Фильм не для массового зрителя, но замах и размах впечатляют.