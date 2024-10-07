Начались съемки нового триллера-боевика «Линия огня»

В Лос-Анджелесе и Майами стартует съёмочный процесс нового экшн-триллера «Линия огня», в котором примут участие сразу несколько известных актёров. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет Deadline.

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Так, главные роли в боевике сыграют обладатель «Оскара» Кьюба Гудинг-младший («Пёрл-Харбор», «Джерри Магуайер»), Дэвид Э. Р. Уайт («Что, если...»), Катрина Боуден (сериал «Студия 30») и Скот Байо («Багси Мэлоун»).

Сюжет расскажет о бывшем секретном агенте ФБР, который оставил работу ради спокойной жизни с семьёй, но по просьбе родственницы старого напарника вынужден вернуться на опасный путь, полный коррупции и интриг.