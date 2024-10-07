В Ялте стартовал VIII международный кинофестиваль "Евразийский мост"

Международный кинофестиваль "Евразийский мост", на котором покажут фильмы из 14 стран, стартовал в понедельник в Ялте, сообщается на сайте фестиваля.

© РИА Новости

Церемония открытия фестиваля прошла в кинотеатре "Сатурн IMAX". В рамках фестиваля будут представлены игровая и документальная программы.

"Фильмом церемонии открытия станет российская киноработа из конкурса игрового кино "Евгений Телегин" Виктора Тихомирова. Это экранизация книги "Евгений Телегин и другие", написанной по следам пушкинского "Евгения Онегина", события которой происходят в молодежной среде 80-90-х годов XХ века, увлеченной музыкальными рок-событиями", - говорится на сайте.

Уточняется, что 8 российских и зарубежных картин поучаствуют в конкурсе игрового кино, среди конкурсантов основанная на реальной истории индийская лента "Во чреве тигра", детективная драма "Между трещинами" и другие. Оценивать фильмы конкурсных программ будет профессиональное жюри, в которое вошли кинематографисты из разных стран. Фильмом закрытия станет греческая лента "Чайка" Георгия Кимулиса по одноименной пьесе Антона Чехова.

Фестиваль "Евразийский мост" проходит с 2016 года после того, как в 2014 году на презентации картины "Солнечный удар" Никита Михалков предложил учредить в Крыму ежегодный кинофестиваль, который бы возрождал и популяризировал крымский кинематограф в евразийском пространстве.