Виктор Логинов заявил, что цензура полезна для кино

В свежем интервью изданию «Газета.Ru» звезда сериала «Счастливы вместе» Виктор Логинов, который играл в шоу Гену Букина, рассказал о своём отношении к цензуре.

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По мнению Логинова, цензура не всегда вредит, а даже наоборот, несёт ценность. Артист считает, что цензура может сделать юмор тоньше и элегантнее. В пример он привёл культовые фильмы из СССР.

Когда в Советском Союзе была цензура, рождались великие шедевральные картины. Это и «Бриллиантовая рука», и «Шурик» с его приключениями, и «Кин-дза-дза!» — великолепная сатирическая картина Данелии. Смешная, но понятная не всем иностранцам картина. Как только в 90-е годы разрешили делать всё — таких фильмов не стало.

На фоне этого обсуждения актёр отметил, что новый сезон «Букиных» может стать лучше, если попадёт под небольшую цензуру.