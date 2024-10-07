Не только Шерлок: десять звездных ролей Василия Ливанова

Василий Ливанов, Шерлок Холмс советского и российского кинематографа, 28 сентября был госпитализирован с остановкой сердца. За свою долгую и плодотворную карьеру актер сыграл в более чем 40 фильмах, каждый из которых он любит по-своему. Какие еще роли принесли Ливанову известность — в материале URA.RU.

© globallookpress

«Неотправленное письмо»

Этот фильм открывает список, так как он был одним из первых, где Ливанов смог проявить свой талант. В роли Андрея, молодого геолога, он отправляется в экспедицию на Западно-Сибирскую равнину. Экспедиция находит месторождение алмазов, но возвращение осложняется лесным пожаром. Роль требовала от актера не только эмоциональной выразительности, но и физической выносливости.

«Слепой музыкант»

В этом фильме Ливанов играет слепого мальчика, который, несмотря на свою инвалидность, обладает невероятным музыкальным талантом. Эта роль показывает глубину и чувствительность Ливанова как актера.

«Коллеги»

Фильм рассказывает о трех друзьях-выпускниках мединститута, чьи жизненные пути расходятся после учебы. Ливанов в роли Саши Зеленина показывает переживания и разочарования своего персонажа.

«Звезда пленительного счастья»

В этой исторической драме Ливанов играет роль императора Николая I, чье правление ознаменовано восстанием декабристов. По словам самого актера, эта роль требовала от актера не только величия, но и способности показать внутренние противоречия персонажа.

«Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (1979-1986)

Эта роль стала культовой и принесла Ливанову международное признание. Его интерпретация Холмса отличается логикой, интеллектом и иронией, что делает его одним из лучших исполнителей этого персонажа в мировом кинематографе.

«Мне было девятнадцать»

В этой картине Ливанов предстает в образе военного переводчика в критический момент Второй мировой войны. Его персонаж сталкивается с моральными дилеммами и трудностями переговоров о капитуляции.

«Лунная радуга»

В этом научно-фантастическом фильме Ливанов играет руководителя комиссии по космической безопасности. Данная роль позволила ему понять более сложные и масштабные образы.

«Ярославна, королева Франции»

В этом фильме Ливанов играет рыцаря Бенедиктуса, который сопровождает княжну Анну в ее опасном путешествии во Францию. Роль позволила Ливанову продемонстрировать свои навыки в исполнении боевых сцен и верховой езды.

«Необыкновенные приключения Карика и Вали»

Эта комедийная роль показывает другую сторону таланта Ливанова. Его способность к комическим образам и легкость в перевоплощении.

«Мастер и Маргарита»

В этой экранизации знаменитого романа Михаила Булгакова Ливанов играет профессора психиатрической клиники. Этот персонаж стал одной из его последних значительных ролей.