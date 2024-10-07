Вышел второй сезон футбольного аниме «Синяя тюрьма: Блю Лок»

В онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» состоялась премьера второго сезона аниме-сериала «Синяя тюрьма: Блю Лок» — новые серии будут выходить с русской озвучкой одновременно с релизом в Японии.

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Продолжение футбольного аниме выходит с подзаголовком «Синяя тюрьма: Блю Лок против юношеской сборной Японии». Сюжет расскажет, как воспитанники секретной школы-тюрьмы продолжают безжалостную борьбу за место нападающего в сборной — новым испытанием станет встреча с национальной молодёжной командой.

Ранее на «Кинопоиске» вышел первый сезон «Блю Лока» на русском и полнометражный спин-офф «Эпизод с Наги». Всего во втором сезоне будет 14 эпизодов — первый получил оценку 7,99 на «Шикимори».