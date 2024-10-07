Каким получился второй «Джокер»: мнение кинокритиков и зрителей

В 2020 году фильм «Джокер»18+ Тода Филлипса стал хитом — лента заработала больше миллиарда долларов при бюджете в 55 млн, взяла два «Оскара» и попала в список лучших кинокартин по версии IMDb. 4 сентября в мире стартовали показы сиквела «Джокер: Безумие на двоих»18+. «Клопс» узнал, как встретили продолжение зрители и что о нём думают критики.

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«Сделай счастливое лицо»

Первый «Джокер» был биографией одного из самых знаменитых злодеев мира комиксов и вечного антагониста Бэтмена. Это жуткая история человека, медленно сходящего с ума. Персонаж Хоакина Феникса за два часа экранного времени превратился из парня, который мечтал нести людям смех, в маньяка-психопата.

Во второй части сценаристы обещали раскрыть отношения Джокера с другим легендарным персонажем — Харли Квинн, любовью всей его жизни. Роль суперзлодейки в сиквеле исполнила Леди Гага.

У проекта стало больше сценаристов: к Скотту Сильверу и Тодду Филлипсу, которые занимались первой частью, подключились Пол Дини и Брюс В. Тимм. Новоприбывшие немало работали с супергеройскими проектами — например, участвовали в создании мультфильма «Бэтмен: Маска Фантазма»12+. Этот проект дал фанатам одно из лучших экранных воплощений Брюса Уэйна.

Бюджет второй части вырос почти вчетверо — до 200 млн долларов. К актёрскому составу присоединился Брендан Глисон, звезда «Гарри Поттера»12+ и «Залечь на дно в Брюгге»18+.

Изменилось и звучание — в жанрах продолжение получило приписку «мюзикл». В новом «Джокере» можно услышать хиты середины прошлого века в исполнении Феникса, Леди Гаги, австралийского рокера Ника Кейва и других музыкантов.

Что-то пошло не так

У первого «Джокера» рейтинг в России составил 8 из 10. Лента вошла в «топ-250» по версии «Кинопоиска» и заработала в отечественном прокате свыше 31 млн долларов. В США фильм приняли холоднее. Мнения профессиональных критиков разделились поровну, сообщает RottenTomatoes. Зато среди зрителей в Штатах 89% остались довольны походом в кино.

Со второй частью дела обстоят хуже: её хорошо приняли только 33% американских критиков и 31% зрителей. На портале Metacritic эксперты и фанаты тоже сошлись во мнениях, оценив фильм на 45 из 100 и 4.2 из 10 баллов соответственно.

Большинство крупнобюджетных проектов зрители оценивают выше, чем критики — разница в 20 баллов считается вполне нормальной.

Когда ленту представили на Венецианском кинофестивале, недовольные критики предположили, что в первые выходные проката фильм заработает не более 70 млн долларов. Они были неправы: картина стартовала с провальными кассовыми сборами — только 39 млн.

Зрители устали от клоуна?

Официально в российский прокат «Безумие на двоих» не выйдет, поэтому ждать оценок отечественных экспертов придётся ещё какое-то время. Зарубежные киноманы уже высказались о фильме.

Что понравилось

«Сладкий и заманчивый музыкальный роман — настолько, насколько это возможно между двумя убийцами-психопатами. Его эксцентричный подход понравится не всем поклонникам комиксов, но он находит странную, трагическую надежду в самом себе», — считают в Emperie;

«Сиквел судит не только своего главного героя, но и его сюжетную линию, высмеивая упрощённые толкования, которые она породила», — пишут в Paste Magazine;

«Филлипс охотно подрывает собственный миллиардный блокбастер. Он смотрит внутрь себя, Артур смотрит внутрь себя. Надеюсь, зрители тоже это сделают и спросят, почему они вообще так переживают за Артура Флека», — предполагают эксперты The Wrap;

«Актёр Ли Гилл (исполнил роль Гэри Паддлса, работника цирка — ред.) привносит настоящую серьёзность в свою сцену в роли сломленного бывшего приятеля Артура», — уверены в Financial Times;

«Мы остаёмся с трагедией сломленного человека в мире, заинтересованном только в погоне за сенсациями», — пишет Time Out;

«Любой, кто знаком с историей комиксов о Бэтмене, знает, что у Джокера и Харли были экстремальные взлёты и падения. Приятно наблюдать, как неудачный роман Артура и Ли воплощается в жизнь», — радуется USA Today.

Что не понравилось

«Хуже всего в «Безумии на двоих» — нереализованный потенциал. <...> К сожалению, сиквел DC увязает в затянутой судебной саге, которая не только смещает фокус с ослепительной Леди Гаги, но и полностью сосредотачивает фильм вокруг прошлой части, не делая и не говоря ничего нового», — жалуется IGN;

«Сиквел сообщает очень мало нового об Артуре Флеке и его месте в этом мире, а музыкальные интермедии начинают ощущаться как необоснованное баловство», — заявляет Chicago Suntimes;

«Это продукт диких, бесцельных амбиций, своего рода безумный свинг, который был бы похвальным, если бы не был таким абсолютно ужасным», — возмущается Variety;

«В зависимости от вашего отношения, это упражнение по демифологизации либо дерзкое, либо раздражающе самодовольное. Но это определённо не очень весело. Филлипс, кажется, говорит, что если вы восприняли Флека как мессию, то это шутка над вами», — замечают в BBC;

«[Филлипс] настолько полон решимости не удовлетворять фанатов, что это граничит с антагонистическим подходом, столь же враждебным к жанровым условностям, как главный герой — к миру в целом», — пишет Daily Beast's;

«Почти на каждом шагу фильм ощущается как один большой средний палец для поклонников оригинала. Я просто хотел бы, чтобы при этом он не был таким средним пальцем для всех нас», — заявил обозреватель ScreenCrush;

«Это уродливый взгляд на фансервис, одержимость и токсичность без какого-либо исследования "почему", стоящего за всем этим» — заключила Кристен Лопез.

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