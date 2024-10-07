Состоялась премьера фильма о группе «Руки вверх!»

Премьера фильма о творческом пути группы "Руки Вверх!" режиссера Аскара Узабаева состоялась в московском киноцентре "Октябрь", передает корреспондент ТАСС.

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"Этот фильм - возможность как для зрителей, так и для нас прожить историю нашего становления заново", - сказал основатель группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков, приветствуя зрителей.

Показ посетило большое количество гостей, в том числе съемочная группа, работавшая над фильмом, исполнители главных ролей Влад Прохоров, Илья Русь, Федор Лавров, а также Светлана Степанковская и другие.

Сюжет картины основан на воспоминаниях и архивах создателей группы - Сергея Жукова и Алексея Потехина. Фильм снимали в Димитровграде, родном городе Сергея Жукова в Ульяновской области, а также в Самаре, где он учился и познакомился с Алексеем Потехиным.

В байопик также вошел фрагмент, снятый во время концерта группы "Руки Вверх!" в "Лужниках" летом 2023 года; на стадионе тогда собралось 75 тыс. зрителей.