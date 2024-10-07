Фильм «Батька Минай — партизанская легенда» покажут в 2025 году

Белорусские и российские кинематографисты подписали договор о производстве фильма "Батька Минай - партизанская легенда" в Музее истории Великой Отечественной войны в Минске. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры республики.

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"Мы вели очень много разговоров на эту тему, как будем работать, в каких условиях , вопросы финансирования. Хочу выразить огромную благодарность нашим российским коллегам, Министерству культуры РФ, Фонду кино России, которые поддержали инициативу", - сказал министр культуры Белоруссии Анатолий Маркевич.

Он выразил уверенность, что судьбы людей, представленные в фильме, никого не оставят равнодушным. По его словам, зритель увидит этот фильм уже в 2025 году.

Фильм посвящен партизанскому движению в Витебской области Белоруссии в годы Великой Отечественной войны, его организатору, легендарному Батьке Минаю (Минаю Шмыреву), Герою Советского Союза.

"Совместная картина Национальной киностудии "Беларусьфильм" и студии "Военфильм" (Россия) будет создана при финансовой поддержке Министерства культуры Республики Беларусь и Российского кинофонда", - добавили в пресс-службе.

В церемонии подписания приняли участие генеральный директор киностудии "Беларусьфильм" Юрий Алексей и руководитель студии "Военфильм", народный артист России Игорь Угольников.