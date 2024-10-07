6 октября в кинотеатре "Октябрь" состоялась премьера киноверсии оперы "Золушка" Леонида Вайнштейна в постановке "Геликон-оперы" режиссёра Ильи Ильина. Съёмка киноадаптации сделана командой телеканала "Россия-Культура", режиссёр Татьяна Миронова. Зрители в 70 городах России получили возможность увидеть этот восхитительный киноспектакль, который отлично подойдёт для семейного просмотра. Прелестный дух Янины Жеймо ожил в неповторимой ауре волшебства.

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Пышная презентация киноверсии геликоновской "Золушки" и открытие уже второго сезона "Театр в кино" привлекли в кинотеатр "Октябрь" множество гостей. Самые почётные из них торжественно прошли по красной дорожке, как говорится, не хуже, чем на Западе. В пространстве фойе карета-тыква ждала почтенную публику для фото на память. Среди толпы разгуливали Тетушка Метла, Дядюшка Утюг и Отважный Чайник (артисты Геликон-оперы) - нововведённые персонажи истории Леонида Вайнштейна. На манекенах красовались яркие платья мачехи и сестёр, сотворённые по сюжету умелыми руками Золушки. На бархатной подушечке стоял хрустальный башмачок.

В гуще зрителей было много юных меломанов, особенно меломанш, девочек в бальных платьицах. Ощущение праздника разливалось вокруг. Ожидание чуда возбуждало всех прибывших на Золушкин бал.

Команда придумщиков удивительной оперной сказки в родных стенах театра "Геликон-опера" в составе: художественный руководитель Дмитрий Бертман, режиссер-постановщик Илья Ильин, дирижер-постановщик Ялчин Адигезалов, художник-постановщик Игорь Нежный, художник по костюмам Татьяна Тулубьева, художники по видеоанимации Александр Андронов, Кирилл Маловичко, художник по свету Денис Енюков, хореография Эдвальд Смирнов - частично посетила кинопремьеру своего сценического детища. Илья Ильин честно признался в волнении перед показом, поблагодарил всю постановочную команду театра, телеканала "Россия-Культура" и режиссёра Татьяну Миронову.

Среди специальных гостей были люди, которые во многом способствовали появлению проекта "Театр в кино": вице-президент компании "Каро" Ольга Зинякова; главный продюсер телеканала "Россия-Культура", лауреат национальной премии "Тефи" Любовь Платонова; генеральный продюсер театра "Геликон-опера", лауреат премии Москвы, руководитель курса продюсерского факультета ГИТИС Эдуард Мусаханянц.

Супругу, вдову Леонида Вайнштейна Беяз Везирову с внуком Лёней Вайнштейном-младшим приветствовали громкими аплодисментами. Автор музыки "Золушки" был учеником знаменитого азербайджанского композитора Кара Караева и представителем лучших традиций советской композиторской школы. О музыке оперы поделилась своим мнением исполнительница главной партии Анастасия Белукова:

«Пелось мне чудесно, потому что музыка мелодичная, ложится на слух. Кое-где прослушиваются элементы стиля Прокофьева, Шостаковича. Музыка очень доступна в хорошем смысле слова для всех зрителей. В опере есть, конечно, вальс на балу и смешная песенка, отсылающая к знаменитой "Встаньте, дети, встаньте в круг».

Эту песенку про доброго старого жука пела в советском фильме 1947 года Золушка-Янина Жеймо. В первой сцене геликоновская Золушка-Анастасия смотрит на экране телевизора в кухне у мачехи кадры с Яниной. Вот такая ностальгия.

Марина Мещерякова, оперная певица, з.а. России, член жюри телепроекта "Большая опера", продефилировавшая по красной дорожке, согласилась с коллегой:

«Удивительная музыка и, действительно, очень подходит под сказку, полна свежести, мелодична, симпатична, написана в лучших традициях бельканто. В первую очередь, дети не засыпают на опере, а смотрят с радостью и, что очень важно, возвращаются в оперу. И красивый вальс необходим, который всегда кружит и будоражит, даёт ощущение радости и полёта».

Как же всю эту сценическую красоту музыкального театра переместить на киноэкран? Актёр, режиссёр, продюсер Дмитрий Бикбаев, который побывал в первом сезоне "Театр в кино" на киноспектакле "Геликон-оперы" "Пиковая дама", считает:

«Киноверсия спектакля - это другой жанр, очень сложная работа. Те приёмы, которые во время драматического действия в зрительном зале способны производить эффект на зрителя, абсолютно точно не всегда работают, если возникает экран. Я очень люблю "Геликон", пришёл их поддержать. Я видел сам спектакль на сцене, хочу посмотреть, что получилось на экране».

Дмитрий Янковский, исполнитель ролей сказочника и королевского шута в постановке, утверждает, что все новейшие визуальные технологии, которыми пестрит киноверсия, есть и в живом спектакле. Суперсовременный театр "Геликон-опера" может производить сам все киноэффекты на сцене.

Магия есть и в театре, и в кино, кто спорит. Только это надо оценить самому зрителю. Особенно здорово, что этот зритель может проживать далеко от столиц, где производят такой замечательный культурный продукт. Жители 70 городов теперь смогут насладится "Золушкой" во всей её кино-театральной красе. Ведь девиз "Театра в кино": Театр становится ближе, театр становится доступнее. Киноверсии оперных постановок с помощью многокамерной съёмки, множества ракурсов, крупных планов, передовых технологий записи звука с прекрасными артистами, в исполнении которых органично совпадает кинематографический образ и прекрасные голоса, доставят истинное наслаждение.