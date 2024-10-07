Фестиваль пройдёт 10–13 октября в московском кинотеатре «Пять Звёзд на Павелецкой». В рамках закрытия состоится премьерный показ первого эпизода сериала «13 Клиническая. Начало»

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IV Международный кинофестиваль фильмов ужасов «НСТ Хоррор Фест» объявил конкурсную программу и фильм закрытия. Фестиваль будет проходить с 10 по 13 октября в Москве в кинотеатре «Пять Звёзд на Павелецкой». Мероприятие проводится под эгидой киноканала «Настоящее Страшное Телевидение» (НСТ) и медиахолдинга «Цифровое Телевидение».

Для конкурсной программы кинокритик Егор Москвитин, программный директор «НСТ Хоррор Феста», отобрал лучшие образцы жанра с ключевых мировых фестивальных площадок, таких как Международный кинофестиваль в Ситжесе, кинофестиваль Fantasia, фестиваль фильмов ужасов MOTELx.

В ирландском хорроре «Астрал. Медиум» героиня попытается раскрыть тайну смерти своей сестры-близнеца, в турецком фильме ужасов «Кадавр» мужчина проникнется чувствами к девушке-зомби, а в немецком триллере «Кара» мужчина окажется посреди густого леса, привязанный к дереву, не помня, как он туда попал. Также в программе заявлены фильмы из США, Великобритании, Австралии. Все картины смотра будут показаны в нашей стране впервые.

«Мы отбираем для основного конкурса фильмы таким образом, чтобы демонстрировать, во-первых, весь спектр эмоций, которые могут нам подарить хорроры, а во-вторых, чтобы пригласить фильмы из самых разных стран. И в этом году у нас уникальная география, кроме российских проектов — "Кукушки" из Якутии и сериала "13 Клиническая. Начало", мы ещё показываем по одному фильму США, Австралии, Великобритании, Турции, Ирландии, Австралии, Германии. — страны даже не повторяются. И поджанров тоже несколько. Турецкий фильм "Кадавр" — это не только боди-хоррор, но ещё и романтическая история. Британская лента "Заклятие. Реинкарнация отца" — это история о том, как сепарироваться от утраты. Ирландский "Астрал. Медиум" — это философский фантастический хоррор. Немецкую картину "Кара" можно назвать педагогическим триллером, то есть эта страшная история учит нас современным правилам взаимодействия друг с другом в обществе. В общем, каждый фильм программы — это отдельный поджанр», — комментирует программный директор «НСТ Хоррор Феста», кинокритик Егор Москвитин.

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«Миссия "НСТ Хоррор Феста" — способствовать формированию киноходящего сообщества мыслящих зрителей, истинных поклонников хорошего кино, фильмов, где сильная эмоция и мощнейший саспенс служат средством доставки глубоких, важных смыслов к сердцам, дают пищу для размышлений, позволяют взглянуть под неожиданным углом на социум и самих себя. Страх — одна из базовых эмоций человека, которая наряду с радостью и грустью, счастьем и гневом приводит его душу в движение — как к тьме, так и к свету. Оттого так важно через оптику кино исследовать его источники и способы преодоления», —говорит генеральный продюсер «НСТ Хоррор Феста» Иван Кудрявцев.

Фильмом открытия станет хоррор якутского режиссёра Евгения Николаева «Кукушка». Закроет фестиваль премьерный показ первого эпизода сериала «13 Клиническая. Начало» — приквела культового сериала 2022 года «13 Клиническая», показ первого эпизода которого состоялся на II Международном кинофестивале фильмов ужасов «НСТ Хоррор Фест».

По сюжету нового сериала 13-й клинической больницы ещё не существует, а человечество только начинает входить в контакт со сверхъестественными явлениями. Чтобы оказаться впереди, в СССР начинают искать врачей, готовых выйти за рамки обычной медицины. Режиссёром проекта выступил Илья Ермолов, сценарий написал Андрей Золотарёв, роли в фильме исполнили Ирина Старшенбаум, Сергей Гилев, Павел Прилучный, Виктория Исакова, Татьяна Яхина, Павел Попов. Производство онлайн-кинотеатра «Иви».

«В этом году мы закрываем фестиваль "НСТ Хоррор Фест" сериалом "13 Клиническая. Начало", и для нас это большая удача: мы снова возвращаемся к „13 Клинической“, которую показывали на фестивале в 2022 году. Это настоящая мировая премьера очень важного проекта, произведённого российской киноиндустрией. Остроумный, глубокий, обаятельный и то кошмарный, то сказочный мир "13 Клинической" — это самое близкое к вселенной "Дозоров" творение российского кино и телевидения за последние двадцать лет. Российскому зрителю отчаянно нужна магическая история о борьбе добра и зла за нашими спинами и о небесной гармонии вопреки адскому бардаку, и сценаристу Андрею Золотарёву удалось такую историю рассказать. А сериал-приквел и вовсе превращает этот искусный трагикомический хоррор в стильный нуар: события переносятся на полвека назад, в СССР!», — комментирует программный директор «НСТ Хоррор Феста», кинокритик Егор Москвитин.

Конкурсная программа

«Кукушка», Россия — фильм открытия

После долгого отсутствия Аркадий возвращается в родительский дом и восстанавливает надгробия предков. Он окунается в воспоминания об ужасных событиях детства. Эти переживания даются ему с трудом. Вскоре Аркадий обращает всё больше внимания на странного соседа, который, как он выясняет позже, скрывает страшную тайну.

Картина представлена компаниями «Кинологистика» и Amma Production.

Режиссёр: Евгений Николаев;

Продюсеры: Анатолий Сергеев, Дмитрий Давыдов;

В ролях: Иван Шамаев, Николай Солдатов, Саяна Банзаракцаева.

«Астрал. Медиум», Ирландия

Спустя год после того, как её сестра-близнец была жестоко убита в отдалённом загородном поместье, экстрасенс Дарси наносит неожиданный визит своему зятю и его новой девушке. Она полна решимости расследовать запутанное дело по-своему, подозревая, что в нём замешаны потусторонние силы. Участник Международного кинофестиваля в Сиэтле, Международного фестиваля фантастического кино в Пучхоне, Международного фестиваля фантастических фильмов в Невшателе, Международного кинофестиваля Fantasia, Международного кинофестиваля в Ситжесе и других.

Картина представлена компанией Russian World Vision.

Режиссёр: Дэмиэн Маккарти;

В ролях: Кэролин Брэкен, Гвилим Ли, Кэролайн Ментон, Стив Уолл, Тайг Мерфи, Джонатан Френч.

«Заклятие: Реинкарнация отца», Великобритания

После внезапной смерти отца Айзек остаётся на попечении мачехи. Замкнутая жизнь в загородном доме нарушается, когда мальчику начинает являться отец. Его облик стал жутким, поведение — пугающим. Айзеку необходимо выяснить, чего добивается реинкарнация отца: несёт опасность или хочет предупредить о том, что грядут куда более страшные последствия заклятия, павшего на семью.

Мировая премьера фильма «Заклятие. Реинкарнация отца» состоялась на Fantastic Fest 2024.

Картина представлена компанией «Экспонента».

Режиссёр: Бенджамин Барфурт;

В ролях: Мэри Вудвайн, Джулия Браун, Чарльз Эйткин, Каиса Хаммарлунд, Нила Аалия, Натаниэль Мартелло-Уайт.

«Кадавр», Турция

40-летний Джемаль, водитель катафалка, получает заказ увезти подальше на время расследования тело молодой девушки, к жестокому убийству которой, возможно, причастна её влиятельная семья. Ночью в пути он слышит странные звуки, доносящиеся из катафалка.

Участник Международного кинофестиваля фильмов ужасов в Лиссабоне MOTELx, Международного кинофестиваля в Ситжесе, Международного кинофестиваля в Жерармере, кинофестиваля Fantasy.

Картина представлена компанией «Кинологистика».

Режиссёр: Орчун Бехрам;

В ролях: Эмрах Алтынтопрак, Гизем Эрдем, Орхан Эшкин, Ариф Мустафа Гюней, Бейза Инан, Юджель Келебекли.

«Крик. Сезон призраков», США

В провинциальном „Парке ужасов“ в канун Хэллоуина начинают пропадать члены труппы и посетители. Все попытки героев поднять тревогу тонут в атмосфере карнавала, где никто не соглашается верить, что зло реально. Картина представлена компанией «Пионер».

Режиссёр: Джейк Джарви;

В ролях: Кэйтелин Стак, Джереми Уорнер, Роб Скэллон, Брент Бэнтли, Сара Элизабет, Сэфен Майкл Кристоф.

«Реинкарнация. Пожиратель душ», Австралия

После смерти отца, бросив двух братьев, Грэм уехал с семейной фермы, жил один и пытался пережить травмы детства. Мужчине приходится вернуться в отчий дом, когда он узнаёт, что младший брат страдает от той же странной болезни на грани одержимости, что мучила их отца.

Участник Международного кинофестиваля в Мельбурне.

Картина представлена компанией «Про:взгляд».

Режиссёр: Стивен Бойл;

В ролях: Кристиан Уиллис, Дирк Хантер, Чарльз Коттье, Джон Ноубл, Тоби Уэбстер, Эми Ингрэм.

«Кара», Германия

Нолан Бентли приходит в себя с травмой головы посреди густого леса, привязанный к дереву, не помня, как он сюда попал. Спасения ждать неоткуда, пока измученному жаждой герою не является загадочный незнакомец. Вот только отвязывать пленника тот не спешит и требует, чтобы он сперва вспомнил, как здесь оказался. Участник фестиваля Fantastic Fest в Техасе и Шанхайского международного кинофестиваля.

Картина представлена компанией «МВК».

Режиссёр: Марк Шолерманн;

В ролях: Майкл Уэстон, А.Дж. Бакли, Леннон Сиклз, Рики Уотсон, Джоана Виноградофф.

Фестиваль проходит при информационной поддержке портала о кино Moviestart.ru, газеты «Metro Москва», медиа о пользе «Лайфхакер», проекта сайта kp.ru «Афиша» , медиапроекта «Сити», digital-издания Maximonline.ru, информационного портала POPCAKE.TV.