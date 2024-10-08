Фестиваль анимации «Пластилиновая ворона» пройдет в Подмосковье

В Егорьевске 9 ноября пройдет фестиваль анимации имени Эдуарда Успенского «Пластилиновая ворона». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

«Основным событием фестиваля станет конкурс мультфильмов, в котором примут участие около 800 человек. Они представят зрителям более 150 работ в пяти номинациях: «Лучший сценарий», «Лучший герой», «Экскурсия по стихам и сказкам Эдуарда Успенского», «За чистый мир», «Про «Победу». Помимо этого, конкурсанты смогут побороться за приз зрительских симпатий и получить специальные призы. Также для гостей организуют творческие мастер-классы и тематическую фотозону», – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что фестиваль, который пройдет во дворце культуры имени Конина, можно будет посетить бесплатно.