Майкл Бэй снимет новый боевик, где Уилл Смит сыграет главную роль

По данным издания Deadline, Уилл Смит и Майкл Бэй впервые вновь поработают вместе со времён «Плохих парней 2». Бэй якобы ещё ведёт переговоры, но они наверняка закончатся успешно.

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СМИ сообщило, что Майкл выступит режиссёром фильма Fast and Loose, а Смит сыграет главную роль. Это будет боевик для Netflix.

Сюжет расскажет о человеке, который просыпается в мексиканском городе Тихуана. Собирая воедино своё прошлое, он узнаёт, что жил двумя жизнями: одной как криминальный авторитет, а другой как агент ЦРУ под прикрытием. Сценарий написали Джон Хобер, Эрих Хобер, Крис Бремнер и Эрик Пирсон.

Источники сообщают, что, хотя официальная дата начала съёмок ещё не объявлена, фильм, скорее всего, станет следующим проектом как для Бэя, так и для Смита.