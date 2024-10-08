Netflix показал фрагменты документального сериала об НБА

Американский стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер спортивного сериала «Первая пятёрка» (Starting 5), участие в котором приняли такие звёзды НБА, как Джимми Батлером («Майами Хит»), Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз»), Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс», Домантас Сабонис («Сакраменто Кингз») и Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»).

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Видео можно посмотреть на канале Netflix в YouTube. Права на видео принадлежат Netflix.

Премьера проекта состоится на Netflix 9 октября. Он делался по образцу сериала «Квотербек» о Национальной футбольной лиге.

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