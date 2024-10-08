«Я не прощаюсь»: Мартин Скорсезе не собирается завершать карьеру

Недавно стало известно, что Мартин Скорсезе отложил производство лент про Иисуса Христа и Фрэнка Синатру. На фоне этого поползли слухи, что режиссёр хочет уйти из кино, но маэстро поспешил это отвергнуть.

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По словам Скорсезе, он не собирается прекращать свою карьеру. Постановщик планирует ещё поработать над «многими фильмами».

Я вовсе не прощаюсь с кино. У меня нет намерений уходить на пенсию. У меня впереди ещё много фильмов, и надеюсь, что бог даст мне сил и денег их снять.

Ещё Скорсезе порассуждал на тему насилия в своих фильмах. По мнению режиссёра, насилие — это часть человеческой сущности. Притом выражаться оно может как открыто, так и скрыто, подчеркнул постановщик.

Я думаю, что насилие — это часть того, кто мы есть. В детстве я видел его повсюду. Я видел, как хорошие люди делают плохие вещи. Насилие — это часть того, как мы взаимодействуем со всем. Оно присутствует даже на производственном совещании или в зале заседаний банка, просто замаскированное под что-то более цивилизованное. Даже отведение взгляда от человека — это тоже своего рода насилие.

Сейчас Скорсезе снимает документальный фильм о древних кораблекрушениях в Италии, производство которого началось на прошлой неделе.