Вышел трейлер фильма «Домовенок Кузя» с Сергеем Буруновым

Кинокомпания «Атмосфера Кино» представила полноценный трейлер российского художественного фильма «Домовёнок Кузя» по книгам Татьяны Александровой. Премьера картины состоится 19 декабря во всех кинотеатрах страны.

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Видео доступно во VK-группе Атмосфера Кино. Права на видео принадлежат «Атмосфере Кино».

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Сюжет экранизации расскажет историю Кузи, который сбегает из плена Бабы Яги в своём волшебном мире и оказывается в квартире девочки Наташи и её родителей. Кузе необходимо найти его волшебный сундучок, исполняющий желания, – домовёнок много лет назад подарил его папе девочки.

Главные роли в фильме исполнили Алика Смехова («Презумпция невиновности»), Марк Богатырёв («Кухня») и София Петрова («Моя ужасная сестра 2»). Кузю озвучил Сергей Бурунов («Полицейский с Рублёвки»), Нафаню — Гарик Харламов. Режиссёром картины выступил Виктор Лакисов («Манюня»), а продюсером — Сарик Андреасян («Защитники»).

Постер фильма «Домовёнок Кузя»