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Вышел большой трейлер фильма «Домовёнок Кузя» с Сергеем Буруновым

Кинокомпания «Атмосфера Кино» представила полноценный трейлер российского художественного фильма «Домовёнок Кузя» по книгам Татьяны Александровой. Премьера картины состоится 19 декабря во всех кинотеатрах страны.

Вышел трейлер фильма «Домовенок Кузя» с Сергеем Буруновым
© Чемпионат.com

Видео доступно во VK-группе Атмосфера Кино. Права на видео принадлежат «Атмосфере Кино».

Сюжет экранизации расскажет историю Кузи, который сбегает из плена Бабы Яги в своём волшебном мире и оказывается в квартире девочки Наташи и её родителей. Кузе необходимо найти его волшебный сундучок, исполняющий желания, – домовёнок много лет назад подарил его папе девочки.

Главные роли в фильме исполнили Алика Смехова («Презумпция невиновности»), Марк Богатырёв («Кухня») и София Петрова («Моя ужасная сестра 2»). Кузю озвучил Сергей Бурунов («Полицейский с Рублёвки»), Нафаню — Гарик Харламов. Режиссёром картины выступил Виктор Лакисов («Манюня»), а продюсером — Сарик Андреасян («Защитники»).

Постер фильма «Домовёнок Кузя»

© «Атмосфера Кино»
Фильмы и сериалы
Презумпция невиновности
Защитник
Кухня
Защитники
София Петрова
Виктор Лакисов
Татьяна Александрова
Сергей Бурунов
Гарик Харламов
Марк Богатырев
Сарик Андреасян
Алика Смехова