Появились постеры с главными героями сериала «Преступление и наказание»

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» представил постеры с главными героями сериала «Преступление и наказание». На них можно увидеть основных персонажей шоу, которые исполнят ключевую роль в сюжете произведения. Главных героев на экране воплотили Иван Янковский («Огонь»), Тихон Жизневский («Майор Гром: Чумной Доктор»), Любовь Аксёнова («Без меня»), Алёна Михайлова («Люби их всех») и Юлия Снигирь («Казнь»).

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«Преступление и наказание» адаптирует роман Фёдора Достоевского на современный лад и расскажет историю студента Родиона Раскольникова, который решается на убийство процентщицы Алёны Ивановны, однако всё идёт не по его плану.

© «Кинопоиск»

Дуня Раскольникова

© «Кинопоиск»

Дмитрий Разумихин

© «Кинопоиск»

Марфа Петровна

© «Кинопоиск»

Соня Мармеладова

© «Кинопоиск»

Премьера сериала «Преступление и наказание» состоится 26 октября — в этот день выйдут сразу четыре эпизода.