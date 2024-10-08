Стало известно, что Кристофер Нолан запретил делать в «Джокере»

Оказывается, финал первой части «Джокера» изначально задумывали несколько другим. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на один источник. Дальше последуют спойлеры окончания оригинального и нового фильмов, поэтому не читайте, если не хотите знать каких-то деталей.

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Создатели «Джокера» изначально планировали, что в финале герой начнёт делать вырезы на своём лице прямо перед своими сторонниками, однако создатель «Тёмного рыцаря» Кристофер Нолан зарубил идею. Он считал, что подобное мог сделать только его Джокер в исполнении Хита Леджера.

Однако при работе над вторым «Джокером» Нолан уже работал с Warner Bros., из-за чего запланированную для первого фильма сцену удалось реализовать в продолжении.