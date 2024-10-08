Фильм «Белый пароход» примет участие на кинофестивале в Сан-Паулу

Российская мистическая драма «Белый пароход» отобрана в основную конкурсную программу дебютных фильмов 48-го Международного кинофестиваля в Сан-Паулу. Об этом рассказала режиссёр фильма Инга Шепелева в интервью ТАСС.

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Мы очень рады тому, что попали в основной конкурс кинофестиваля в Сан-Паулу, и с трепетом готовимся к международной премьере. Для меня как для режиссёра фильма очень важно, что он найдёт своего зрителя не только в России, но и за её пределами — потому что проблематика фильма должна быть знакома многим — в мире очень много территорий, где люди разных национальностей, религий, языков и опытов сосуществуют в рамках одного государства. Мне интересно увидеть, как фильм воспримет зритель, будет ли ему близка особенная условность, абсурд, магия, перешагнёт ли фильм за границы локального кино, откликнется ли в сердцах иностранного зрителя. Спасибо моим продюсерам за такой удивительный опыт.

«Белый пароход» рассказывает историю любви якутской учительницы-хормейстера и приезжего директора музыкальной школы, назначенного по направлению из Москвы. Противостояние двух культур постепенно перерастает в историю мистического сближения. Фильм основан на одноимённой повести, которую сама режиссёр написала в 21 год. Ленту снимали в Якутске и его пригородах.

Международный кинофестиваль в Сан-Паулу пройдёт с 17 по 30 октября в Бразилии.