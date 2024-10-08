Cериал «Сто лет одиночества» по роману Маркеса выйдет 11 декабря

Онлайн-кинотеатр Netflix назвал полноценную дату выхода сериала «Сто лет одиночества». Премьера шоу, основанного на одноимённом романе Габриэля Гарсии Маркеса, состоится 11 декабря. Всего в сериале будет 16 эпизодов, которые разделят на два сезона.

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Сериал «Сто лет одиночества» адаптирует события оригинального произведения и расскажет о представителях нескольких поколений семьи Буэндиа, которые живут в вымышленном городе Макондо. Это будет испаноязычный сериал, сюжет которого будет посвящён членам большой семьи, страдающей от родового проклятия.

В сериале сыграли Клаудио Катаньо, Жеронимо Барон, Марк Гонсалес, Сюзанна Моралес и другие актёры. За производство шоу отвечали в том числе Родриго Гарсиа и Гонсало Гарсиа Барча — сыновья автора оригинального романа.