Анимационный фильм уфимских авторов победил на международном фестивале

Анимационный фильм уфимского режиссера Анны Мальгиновой «Слон и Тетя» стал лучшим на фестивале «Хрустальный нерпенок». Как сообщает bashinform.ru, это уже четвертый проект творческой команды, которая представляет столицу Башкортостана.

© кадр из фильма

Авторы — доцент кафедры дизайна и искусствоведения Уфимского нефтяного технического университета Анна Мальгинова и композитор Владислав Савватеев получили стипендии Союза кинематографистов России на написание сценария и создание музыки.

Фестиваль «Хрустальный нерпенок» прошёл с 30 сентября по 4 октября. Он был включен в программу фестиваля «Свидание с Россией в Бурятии». В программе было 56 фильмов из России, Индии, Китая, Франции.