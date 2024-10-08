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Вышел новый трейлер фильма «Никому не известный» про Боба Дилана с Тимоти Шаламе

Кинокомпания Searchlight Pictures представила новый трейлер фильма «Никому не известный» с Тимоти Шаламе. Премьера ленты о музыканте Бобе Дилане состоится 25 декабря в мировых кинотеатрах.

Вышел новый трейлер фильма про Боба Дилана с Тимоти Шаламе
© Чемпионат.com

Видео доступно на YouTube-канале SearchlightPictures. Права на видео принадлежат Searchlight Pictures.

Лента расскажет, как 19-летний Боб Дилан приехал в Нью-Йорк в 1961 году в поисках своего героя, больного Вуди Гатри. Его принимает фолк-сцена Нью-Йорка, которая признаёт его талант. Он выступает в клубах в центре города и вскоре становится сенсацией, подписав контракт с Columbia Records.

Также в актёрский состав вошли Эль Фаннинг («Трамбо»), Эдвард Нортон («Бойцовский клуб»), Ник Офферман (The Last of Us) и другие актёры. Кресло режиссёра занял Джеймс Мэнголд («Логан», «Ford против Ferrari»).

Фильмы и сериалы
Бойцовский клуб
Трамбо
Логан
Тимоти Шаламе
Джеймс Мэнголд
Эдвард Нортон
Боб Дилан
Ferrari
Ford