Топ-5 лучших российских хоррор-короткометражек

С 10 по 13 октября в Москве, в кинотеатре «Пять Звёзд на Павелецкой», пройдёт «НСТ Хоррор Фест» — настоящий праздник для любителей страшного кино. На фестивале будут представлены хорроры и триллеры из разных стран мира. Организаторам удалось также собрать большую программу российских короткометражных фильмов ужасов. Мы составили топ-5 российских короткометражек, которые точно пощекочут нервы зрителям.

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«Куколка»

Куклы и детские игрушки на первый взгляд милы и безобидны, но что будет, если они оживут? Режиссёр Анастасия Олень представляет историю одинокой мастерицы обережных кукол. В надежде обрести друга героиня нарушает запрет и рисует одной из кукол лицо, не подозревая, что это пробудит нечистую силу, которая теперь жаждет её смерти.

«Чаепитие»

Верите ли вы в то, что у антикварных вещей есть свой дух-хранитель? Если нет, то обязательно посмотрите фильм российского режиссёра Иннокентия Духова-Красовицкого, повествующий о Рыжем и Шланге — двух недотёпах-аферистах, решивших ограбить музей антикварных кукол. Проникнув в музей под покровом ночи, они даже не догадываются, что у этого места есть свой древний и зловещий хранитель.

«Другие»

Бывает, хочешь сделать как лучше, а получается только хуже. С таким столкнулась героиня ещё одного фильма Анастасии Олень. По сюжету мама пытается вылечить дочь-подростка, которая не говорит уже несколько лет. Путешествие к старухе-знахарке в лес оборачивается настоящим кошмаром, когда ей приходится спасать дочь из таинственного мира Других. Места, в котором у всех обитателей зашиты рты.

«Мусор»

Фильм режиссёра Никиты Троценко повествует о герое Тарасе, проснувшимся в мусороуборочной машине и заваленном спрессованными отходами. Его единственный шанс — кнопочный телефон. На другом конце — Настя из кол-центра службы спасения, которой надо решить собственную проблему: что делать с нежелательной беременностью. Сможет ли она спасти Тараса или оставит умирать в тонне мусора?

«Настоящая жизнь Анны Б»

Порой долгое одиночество и пустота в душе приводят к ужасным и необратимым последствиям… Глубоко одинокая героиня фильма российского режиссёра Дениса Данилова страдает от дефицита родительского внимания. Чтобы справиться с трудностями, она из скромной и тихой девушки перевоплощается в легендарного киноманьяка, образ которого позволяет ей забыть о повседневных заботах и стать той, кем она желает быть.