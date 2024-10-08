Каким получился новый эпизод «Леди Баг и Супер-Кота»

И снова Леди Баг в наших новостных лентах — мы ждали, мы переживали, особенно после сокрушительной концовки пятого сезона.

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Специальный эпизод мультсериала «Леди Баг и Супер-Кот» под названием «Камни Чудес: Лондон. Хронобаг и призраки прошлого» (раньше назывался «Конец Леди Баг») наконец-то вышел — Тлум.Ру посмотрел его и рассказывает, что там показали.

О чём речь?

Ещё помните, чем закончился пятый сезон? Если нет, вкратце освежим — Габриэль Агрест объединяется с мамой Кагами, создавая злодейский план, а Маринетт начинает встречаться с Адрианом вопреки желанию его отца. Финальная битва — на кон поставлено всё, и благодаря своим друзьям и талисманом Леди Баг удаётся победить Бражника (Монарха), а Габриэль погибает.

Специальный эпизод начинается с того, что нам показывают новую злодейку, а во временной кроличьей норе взрослая Банникс говорит своей младшей версии, что настал конец времён. Баг Нуар приходится рассказать Адриану о смерти его отца (при этом сохранив его тайну, как она и обещала), и на этом, казалось бы, всё, но… Кто-то проникает в комнату Маринетт ночью и крадёт всех квами, включая Тикки и Плагга. Теперь все Талисманы в руках злодеев, и ничто не сможет остановить конец света.

Вместе с Банникс Маринетт решает вернуться во времени, когда она отказывается от своего Талисмана, чтобы остановить нового злодея, но он — призрак, буквально, так что поймать его обычными способами не получается. Героям придётся прибегнуть к хитрости, чтобы одолеть нового врага.

Таким образом, показав нам специальный эпизод, сериал завершил ветку Габриэля Агреста и представил нам нового злодея, с которым Леди Баг и Супер-Коту придётся столкнуться в шестом сезоне.

Теперь ждём выход шестого сезона — интересно, какие сюрпризы он нам подкинет? По слухам, он выйдет уже к концу этого года.

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