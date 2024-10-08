Доля российских фильмов в кинотеатрах составляет около 80%

Россия смогла переломить тенденцию на преобладание в прокате зарубежных фильмов над отечественными: около 80% картин, которые сейчас показывают в кинотеатрах, произведены в России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на профильной стратегической сессии.

"Доля отечественных лент в прокате постоянно увеличивается. Как отметил глава государства, это важно и для индустрии - такой интересной, креативной, но это важно и по содержанию. Что действительно так. Только наши мастера, наши деятели искусства могут передать российскую историю, наш культурный код, ценности, традиции. Сейчас в кинотеатрах страны большая часть всех фильмов - порядка 80% - отечественные", - сказал премьер. "Доля отечественных лент в прокате постоянно увеличивается. Как отметил глава государства, это важно и для индустрии - такой интересной, креативной, но это важно и по содержанию. Что действительно так. Только наши мастера, наши деятели искусства могут передать российскую историю, наш культурный код, ценности, традиции. Сейчас в кинотеатрах страны большая часть всех фильмов - порядка 80% - отечественные", - сказал премьер.

Он напомнил, что после распада СССР поток западных лент на российский рынок значительно увеличился.

"Они быстро отодвинули наши национальные кинофильмы на второй план. Благодаря поддержке государства ситуацию удалось переломить", - указал Мишустин.

Как отметил глава кабмина, благодаря российским режиссерам, постановщикам, актерам, сценаристам, операторам на экраны выходят качественные продукты. Он обратил внимание, что власти оказывают индустрии существенную поддержку: за последние шесть лет по линии министерства культуры было профинансировано производство свыше 1 700 кинолент разных жанров. Еще более 300 фильмов поддержали за счет Фонда кино.