Сильвестр Сталлоне в роли злодея: первый трейлер фильма «Непробиваемые»

Вышел первый трейлер триллера «Непробиваемые», где Сильвестр Сталлоне предстанет перед зрителями в роли злодея. Вместе с ним в одной из главных ролей снялся Джейсон Патрик («Пропащие ребята», «Кайф», «Принц»).

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По сюжету главный герой находится на грани того, чтобы потерять всё, а в фильме мы увидим, как далеко он готов пойти, чтобы вернуться к своей обычной жизни. Он со своим сыном занимается перевозкой подозрительной посылки, после чего на них нападают и берут в заложники.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Lionsgate.

Международная премьера фильма пройдёт 22 ноября: причём его выход состоится одновременно в кинотеатрах и в цифровых кинотеатрах.