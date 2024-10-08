Сериал «Последний богатырь: Наследие»: сюжет и дата выхода

Осенью 2024 года в онлайн-кинотеатрах Okko и Start состоялась премьера сериала «Последний богатырь. Наследие», новой главы фэнтезийной франшизы «Последний богатырь». Это продолжение истории об Иване, сыне Ильи Муромца, который внезапно переносится в волшебный мир из современной Москвы. В этот раз в центре сюжета оказались дочери Ивана — именно они спасают сказочную страну. «Лента.ру» рассказывает, что известно о сюжете сериала «Последний богатырь. Наследие» и какие герои сказок вновь появятся на экране.

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Главное о сериале

Франшиза: «Последний богатырь»

Жанр: комедия, фэнтези, приключения

Режиссер: Антон Маслов

Производство: онлайн-кинотеатр Start и телеканал «Россия»

Дата выхода: 2024 год

Длительность: 8 серий по 1 часу

Где смотреть: онлайн-кинотеатры Okko и Start

В главных ролях: Виктор Хориняк, Арина Рожкова, Эвелина Мазурина

Дата выхода

Дата выхода сериала по вселенной «Последнего богатыря» стала известна в сентябре 2024 года. 26 сентября в Москве прошла кинотеатральная премьера проекта с участием звезд российского шоу-бизнеса.

Премьера сериала «Последний богатырь. Наследие» состоялась 27 сентября 2024 года. В этот день зрителям стали доступны две первые серии проекта

Посмотреть сериал «Последний богатырь. Наследие» можно в онлайн-кинотеатрах Okko и Start. Всего в сериале будет восемь серий длительностью около часа. Финальный эпизод «Наследия» станет доступен 8 ноября 2024 года.

Создатели

О том, что фэнтезийная трилогия о «Последнем богатыре» получит продолжение, стало известно летом 2022 года. В начале июня 2023-го на пост режиссера был назначен Антон Маслов, автор сериалов «Отель Элеон» и «Вампиры средней полосы», а также фильма «Поехавшая».

Генеральный продюсер шоу и один из основателей онлайн-кинотеатра Start Виталий Шляппо рассказал, что решение о создании сериала, а не полнометражного фильма, возникло уже в процессе разработки сюжета.

«Когда стали продумывать, поняли, что история получается настолько большая и многогранная, что рассказать ее за 1,5 часа невозможно, — решили снимать сериал», — объяснил он.

Креативный продюсер Василий Куценко признался, что решиться на такой формат создателям было нелегко. Беспрерывная работа над сценарием нового «Последнего богатыря» длилась больше года.

Продакшн сериала завершился в начале 2024 года — об этом онлайн-кинотеатр Start сообщил на своем YouTube-канале 5 февраля. Тогда же были опубликованы первые ролики со съемок. На них видно, как будут выглядеть герои будущего сериала.

Где снимали

Снимать «Последний богатырь: Наследие» начали летом 2023 года. Большая часть съемочного процесса проходила в подмосковных Химках, где расположен большой павильон (его площадь — 6 тысяч квадратных метров) под открытым небом. Именно здесь построили сказочную страну Белогорье, знакомую зрителям по полнометражным фильмам франшизы.

Кстати, съемки трех первых частей «Последнего богатыря» тоже проходили в этой локации. Однако специально для «Наследия» в павильоне провели серьезную реновацию: выстроили терем Ивана, отреставрировали фасады многих зданий и посадили в центре Белогорья сказочную яблоню (ожидается, что она сыграет важную роль в сюжете сериала).

Сказочное Белогорье вдохновлено русским Средневековьем XI века и иллюстрациями сказок, которые создали Иван Билибин и Аполлинарий Васнецов

Еще одной локацией для съемок нового сериала стал Эльбрус. В предыдущих фильмах франшизы тоже появлялись интересные пейзажные локации, расположенные в Подмосковье, Карелии и Сочи.

Сюжет

Шоу продолжает кинотрилогию, в которую вошли картины:

«Последний богатырь» (2017);

«Последний богатырь. Корень зла» (2020);

«Последний богатырь. Посланник тьмы» (2021).

События сериала «Последний богатырь: Наследие» развернутся спустя 20 лет после финала трилогии. 50-летний Иван (Виктор Хориняк) живет в Белогорье с семьей — женой Василисой (Александра Урсуляк) и двумя дочерьми, «богатыркой» Марьей (Арина Рожкова) и начинающей колдуньей Софьей (Эвелина Мазурина). Спокойную жизнь в сказочной стране нарушает внезапный визит колдуна Северина (Александр Устюгов) — маг предупреждает героев о страшном бедствии, которое вскоре должно с ними случиться.

События в сериале «Последний богатырь: Наследие» вновь развернутся в двух мирах — современной Москве и волшебном Белогорье

Дочерям Ивана придется защитить обе реальности от опасности. Пока Марья будет бороться со злом в Белогорье, Софья отправится в прошлое — в Москве 2017 года ей нужно будет отыскать молодого Ивана, который ничего не знает о своих сказочных корнях. Чтобы не вызывать лишних подозрений, молодой волшебнице придется притвориться обычной школьницей и отправиться учится в 11 класс московской школы.

Осторожно! В описании есть спойлеры к сюжету франшизы «Последний богатырь».

Первый фильм франшизы, «Последний богатырь», вышел на экраны в 2017 году. Он рассказывал историю молодого парня по имени Иван (Виктор Хориняк), победителя телешоу «Битва магов».

Герой, не обладающий сверхъестественными способностями, обманывал наивных клиентов, которые были уверены, что белый маг Святозар (такой псевдоним выбрал для себя Иван) на самом деле обладает волшебным даром. Жизнь Ивана резко изменилась, когда он попал в Белогорье — настоящую волшебную страну.

Оказалось, что Иван — сын легендарного богатыря Ильи Муромца, и ему предстоит спасти все Белогорье от опасности. Для этого Иван объединяется с Василисой Премудрой (Мила Сивацкая), а также Кощеем Бессмертным (Константин Лавроненко), Бабой-Ягой (Елена Яковлева) и Водяным (Сергей Бурунов) — здесь эти герои сражаются на стороне добра.

Сиквел картины, фильм «Последний богатырь: Корень зла», вышел в 2020 году. В нем Иван продолжил приключения в сказочном мире, а также узнал об истоках древнего зла, которое атаковало Белогорье в первой части франшизы. Список волшебных друзей Ивана расширился — к команде героев добавился анимированный Колобок, которого озвучил Гарик Харламов.

Трилогия завершилась в 2021 году лентой «Последний богатырь: Посланник тьмы» — в ней персонажи сказок перенеслись из Белогорья в мир людей, чтобы спасти сразу две реальности. Один из ярких моментов фильма — встреча с Жар-птицей, роль которой исполнил певец Филипп Киркоров. В финале картины все герои получили заслуженный хеппи-энд — Иван и Василиса поженились, Баба-Яга сошлась с Кощеем, а мир навсегда избавился от тьмы.

Режиссером всех трех полнометражных лент выступил Дмитрий Дьяченко («Чебурашка») — некоторое время первая часть франшизы, заработавшая более 1,7 миллиарда рублей, была самым кассовым фильмом в истории российского кинопроката. Суммарно три части «Последнего богатыря» собрали более 80 миллионов долларов.

На 2025 год запланирован выход картины «Финист. Первый богатырь» — она расскажет о первом сказочном герое Белогорья. Это спин-офф богатырской франшизы, который продолжит развивать фэнтезийную вселенную русских народных сказок.

Актерский состав

В сериале «Последний богатырь: Наследие» вернутся персонажи из оригинальной трилогии, но в центре истории окажутся новые героини. «Это классная большая история, которая очень нравится зрителю. В предыдущих фильмах у нас круто раскрыты мужские персонажи, сейчас мы хотим добавить глубины персонажам женским, этой части нашей вселенной», — рассказал креативный продюсер сериала Василий Куценко. Режиссер Антон Маслов отметил, что новый сериал — отличная возможность показать сказочных тинейджеров, которые попали в современную Москву.

Сказка у нас русская, а наш фольклор, в общем-то, всегда строился на женских персонажах Антон Маслов режиссер сериала «Последний богатырь. Наследие»

Какие актеры сыграют в сериале «Последний богатырь. Наследие»

Виктор Хориняк («Кухня») — Иван. Богатырь, сын Илья Муромца, главный герой оригинальной трилогии фильмов. По словам Хориняка, Иван, хоть и повзрослел, не особо изменился и не стал хорошим отцом.

Александра Урсуляк («Плейлист волонтера») — Василиса Премудрая, жена Ивана;

Арина Рожкова («Лэйт Найт Скул») — Марья. Старшая дочь Ивана и Василисы, девушка-богатырь;

Эвелина Мазурина («Нулевой пациент») — Софья. Младшая дочь Ивана и Василисы, начинающая волшебница

Елена Яковлева («Экипаж») — Баба-Яга;

Юлия Пересильд («Вызов») — молодая Баба-Яга;

Александр Устюгов («Киллер») — могущественный колдун Северин;

Кирилл Зайцев («Серебряные коньки») — Финист Ясный Сокол, первый богатырь Белогорья;

Олег Чугунов («Майор Гром: Чумной Доктор») — Денис, обычный школьник из Москвы, поклонник фэнтези, влюбленный в Софью;

Владислав Ветров («Метод») — Белогор, добрый маг;

Дмитрий Лысенков («Вампиры средней полосы») — Цвырь, сын Белогора. У этого персонажа нет прообразов среди героев русских народных сказок. Сам Лысенков назвал Цвыря «смесью Квазимодо и Ричарда III».

В сериале не появится один из ключевых героев оригинальной трилогии — Кощей Бессмертный в исполнении Константина Лавроненко. По словам продюсера Виталия Шляппо, его история закончилась в предыдущий фильмах — Кощей стал добрым волшебником и продолжает счастливую жизнь в Белогорье.

На смену Кощею придут другие персонажи русского фольклора — волшебное Зеркальце (Татьяна Догилева) и Соловей-разбойник (Александр Лыков). В сериале также появится звезда «Слова пацана» Никита Кологривый, он сыграет сразу двух персонажей, цыганских братьев-близнецов Мико и Жико.