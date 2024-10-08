В российский прокат выходит комедия «Фантастическое путешествие»

10 октября в российский прокат выходит комедия для всей семьи – «Фантастическое путешествие».

© кадр из фильма

Это история об отличнице по имени Милдред, чья жизнь вдруг переворачивается с ног на голову, когда в ней появляется папа-фокусник, которого она не видела много лет. Поскольку девочка интересуется не фокусами, а природой, отец предлагает ей вместе отправиться в путешествие. Их ждет фантастическое приключение в поисках исчезающего вида пантеры, в ходе которого им не только придется узнать друг друга получше, но стать самыми близкими друзьями, которым по плечу любые трудности.

В главных ролях – Элайджа Вуд и Нелл Фишер. Режиссер фильма – Ант Тимпсон, который до этого снял комедийный триллер «Иди к папочке».

Героиню Нелл – сообразительную и бесстрашную девчонку по имени Милдред – озвучила актриса и ведущая Ева Смирнова («Папины дочки», «Чебурашка»).

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