Вышел новый трейлер мультфильма «Моана 2» с Дуэйном Джонсоном

Кинокомпания Disney опубликовала новый трейлер мультфильма «Моана 2». Премьера анимационной картины с Дуэйном Джонсоном состоится 27 ноября.

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Видео доступно на YouTube-канале Walt Disney Animation Studios. Права на видео принадлежат Disney.

Сам ролик в Disney называют «специальным взглядом» на будущий проект. В нём можно увидеть главных героев будущего произведения, знакомых зрителям ещё с первой части.

«Моана 2» продолжит историю воительницы Моаны, которая получает загадочное послание от предков и уходит в новое путешествие с лучшим другом. Героиня вместе с соплеменниками и Мауи отправляется на поиски острова, который должен помочь объединить народы Полинезии.