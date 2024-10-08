Второй сезон сериала «Ночной агент» от Netflix выйдет зимой 2025 года

Онлайн-кинотеатр Netflix показал первые кадры из второго сезона сериала «Ночной агент». Вместе с этим компания также назвала дату выхода продолжения — релиз состоится в январе-феврале 2025 года. В сервисе также объявили о продлении шоу на третий сезон ещё до выхода второго.

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Первый сезон шпионского сериала вышел на Netflix в прошлом марте и стал хитом онлайн-кинотеатра. Шоу оказалось самым популярным телесериалом 2023 года в онлайн-кинотеатре, собрав более 812 млн часов просмотра за первые шесть месяцев.

«Ночной агент» рассказывает об агенте ФБР Питере Сазерленде, который однажды принимает звонок по линии экстренной связи от девушки Роуз Ларкин, которую якобы хотят убить. Спецагент берётся за расследование и довольно быстро выясняет, что дело куда запутаннее и масштабнее, чем ему сперва могло показаться.