Эндрю Гарфилд и Флоренс Пью зашли в интимной сцене дальше, чем планировали

Эндрю Гарфилд рассказал, что во время съёмок интимной сцены для фильма «Время жить» он и Флоренс Пью зашли немного дальше, чем планировали! Актёр снялся с 28-летней звездой «Оппенгеймера» в романтическом комедийном фильме студии A24 и признался, что пара немного увлеклась во время очень интимной, страстной сексуальной сцены, потому что не услышала сигнала «снято» от съёмочной группы. Эндрю подогрел слухи о киноромане, когда добавил, что они с Пью продолжали интимную сцену так долго, что оператор отвернулся.

© кадр из фильма

«И в какой-то момент мы оба как бы телепатически говорим друг другу: "Это определённо более длинный дубль"», — сказал он.

Фильм, который выйдет в ограниченный прокат в США 11 октября, а в кинотеатрах Великобритании появится 1 января 2025 года, рассказывает о начинающем шеф-поваре (Пью), которая обрела любовь с разведённым мужчиной (Гарфилд), и в итоге пара завязывает страстный роман. Однако судьбоносное открытие заставляет пару принять невозможное решение о своём будущем.

Лента точно станет особенной, ведь «Время жить» — это первая голливудская роль Гарфилда за три года, и он объяснил, что время, проведённое вдали от актёрской работы, придало ему новый энтузиазм в процессе создания фильмов. Посмотрим!

Источник фото: Gettyimages; A24