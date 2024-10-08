Ридли Скотт уже пишет сценарий «Гладиатора 3»
До премьеры «Гладиатора 2» осталось чуть больше месяца, однако режиссёр картины Ридли Скотт уже работает над продолжением ленты. Постановщик написал восемь страниц триквела, отмечая, что его радует начало будущего сценария.
Я уже написал восемь страниц. У меня есть начало очень хорошего сценария. Если не будет «Гладиатора 3», то никто не вернётся на арену. Но мне нужно вернуться на арену…
Режиссёр не стал делиться какими-либо подробностями третьей части. Судя по всему, продолжение не заставит себя долго ждать — особенно если вторая часть отлично покажет себя в прокате.
События «Гладиатора 2» развернутся спустя 25 лет после сюжета оригинального фильма. Картина будет связана с оригинальной лентой с Расселом Кроу и расскажет историю о восстании нового гладиатора. Премьера ленты состоится 15 ноября в Европе и 22-го числа – в США.