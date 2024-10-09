Сергей Жуков раскрыл подробности о фильме «Руки Вверх!»

В фильме «Руки Вверх!», который выйдет в прокат 10 октября, раскроют секреты многих песен группы. Об этом в интервью kp.ru рассказал ее солист Сергей Жуков.

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«Это приключенческие воспоминания. Там будет все: любовь, разлука, драки, море музыки. Мы наконец-то раскроем секреты появления многих песен. Что-то рождалось в тамбуре поезда, что-то происходило в самый ужасный момент, когда жизнь была на волоске, бандиты врывались в твой дом, и были страшные времена», — сказал певец.

По его словам, в картине не будет показана вся история группы. Вместо этого зрителям покажут «мужскую историю Золушки», сказал Жуков. Он добавил, что посыл фильма заключается в том, что людям не стоит ничего бояться, нужно «творить и верить».

В июне Сергей Жуков отмечал, что в фильме снимался и покинувший коллектив Алексей Потехин, поскольку без него группы «Руки вверх!» не существует. Артист также добавил, что не только не читал, но и не знал о книге Потехина о группе «Руки вверх!», но заверил, что расставание с бывшим коллегой прошло без ссор.

Ранее Сергей Жуков заявил, что находится в процессе похудения 20 лет.