Вышел трейлер фильма «Домовенок Кузя» с Сергеем Буруновым

«Кинокомпания братьев Андреасян» и «Атмосфера кино» представили полноценный трейлер семейного фильма «Домовенок Кузя», созданного по мотивам книги Татьяны Александровой и популярных советских кукольных мультфильмов.

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По сюжету фильма, Кузя сбегает из плена Бабы-яги и попадает из сказочного мира в человеческий. Оказавшись в квартире девочки по имени Наташа, домовенок намеревается найти свой волшебный сундучок, который он много лет назад подарил ее папе. Вместе с этим его начинает преследовать Баба-яга, которая также заинтересована в сундучке.

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Домовенка Кузю в картине озвучил Сергей Бурунов, а Нафаню — Гарик Харламов. Главные роли в фильме также исполнили Алика Смехова («Презумпция невиновности»), Марк Богатырёв («Кухня») и София Петрова («Моя ужасная сестра 2»). Режиссером картины выступил Виктор Лакисов, а продюсером — Сарик Андреасян.

Премьера фильма запланирована на 19 декабря 2024 года. В конце октября 2023 года сообщалось, что «Кинокомпания братьев Андреасян» начала съемки картины.