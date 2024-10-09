Дебюты Второго фестиваля «Маяк»: фильм «Папа умер в субботу»

Второй фестиваль актуального российского кино "Маяк" продолжается в Геленджике. Обозреватель "РГ" в числе 400 зарегистрированных гостей и участников кинофестиваля (представителей сми и блогеров - более 70 человек) посмотрела шесть дебютов из девяти фильмов конкурса полного метра. Что показывают на киносмотре, который проводится всего второй год, но уже занял заметное место в нише российского авторского кино? Подчеркнем, что в программе есть и те российские картины, которые только готовятся к премьерам на международных кинофестивалях, те, что уже побывали на них, и те, что могли бы там побывать, если бы мы не переживали в настоящий момент сложную международную ситуацию.

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Из шести просмотренных дебютов - пять сняты режиссерами-женщинами. И лишь в одной режиссер - мужчина, да и тот, что "переквалифицировался" в режиссеры и авторы сценария из продюсеров. В четырех картинах время года - зима. Напомним, что важность дебютных фильмов в сегодняшней России так высока, что выпускники профильных вузов получают на них с прошлого года стопроцентное государственное финансирование. И практически все просмотренные дебюты на фестивале поддержаны Минкультуры и фондом "Кинопрайм", но не все - на сто процентов.

Сразу скажем, что не было среди них одного пустого и незначительного: все картины - попытка высказаться, иногда умело, иногда неумело, но в каждом случае - честно. Рассмотрим в нескольких статьях, в чем сила и уязвимые места показанных на фестивале первых или вторых картин авторов. А также - в чем их актуальность, в соответствие с позиционированием фестиваля "Маяк".

Фильм "Папа умер в субботу" Заки Абдрахмановой открыл конкурсную программу полнометражных картин "Маяка" 2024. Сила этой истории, рассказывающей о столичной московской девушке, приехавшей в казахский поселок на похороны отца, с которым у нее были сложные отношения, в том, что она, несмотря на частое использование и темы, и хода в кино, получилась самобытной и непохожей на другие. Какой фильм на эту тему не возьмешь - от, например, "Это всего лишь конец света" Ксавье Долана 2016 года до "Прощания" Лулу Вана с певицей Аквафиной в главной роли - все это очень личные высказывания. Если режиссер не испытывает подобную боль, то не стоит и начинать снимать.

В недавнем интервью "Коммерсанту" режиссер Зака Абдрахманова на вопрос "Ваши родственники в Казахстане видели ваши фильмы?" ответила так:

"Нет, мы не общаемся".

И из этого становится понятно, почему для нее была важна и внутренняя проработка темы. На премьеру в Геленджик эта 35-летняя молодая женщина приехала с куклой - мишкой Домиником, который был на съемках и фигурирует в фильме, но как игрушка подаренная отцом героине - 30-летней Айко (актриса Лаура Турсунканова - яркая претендентка на фестивале на приз за лучшую женскую роль). Эта столичная штучка тоже пока не повзрослела. Но уже попыталась вычеркнуть семью и родных из своей жизни. Почему она приняла решение поехать в место своего детства на похороны к отцу, похоже, сама себе объяснить не может. Посмотреть в лицо обидам? Доказать большой семье, что она крутая и состоялась, несмотря ни на что? В доме собрались мать и сестра отца с семьями, три его жены, среди которых и мать Айко. Про братьев и сестер Айко уже забыла, как они выглядят - они для нее никто. Старших помнит, но практически всех, кроме старенькой бабушки не уважает.

Однако все идет не по плану. И героиня сама не может прояснить, что не просто ее удержало в доме третьей жены Венеры (в этой роли Самал Еслямова - актриса, которую в 2018 году Каннский фестиваль премировал за "Лучшую женскую роль" - фильм "Айка" Сергея Дворцевого), но и заставило остаться до весны, когда отцу поставят памятник.

К сожалению или к счастью реальность такова, что снять фильм или написать книгу о своей жизни объясняя и принимая сложные чувства и проблемы, порой легче чем объясниться с родными. И слабость фильма Заки в том, что некоторые вещи она словно торопиться поскорее проговорить, чтобы не концентрироваться на них и не разбираться до конца. Как будто бежит по горячим углям, стараясь не обжечься. Но слабость эта не явная. Потому что Зака - сильная, основательная и обстоятельная. И она разбирает, фигурально выражаясь, каждые полено и веточку, из которых складывается костер чувств - и ее самой, и ее героини.

Документальная школа Марины Разбежкиной помогает ей с точностью показать детали. Много важного она почерпнула и в традициях. Но каждый зритель чувствует горькие ноты в этом кино. И хотя горе (в частности, по сюжету - смерть отца) уравнивает всех, все же каждый проживает его по особенному. А сила большой семьи в том, что родные порой могут выступить в роли переводчиков в объяснениях одного с другим - защитить, истолковать. И когда кажется, что все уже оборвано - протянуть руку помощи. Актуальность же фильма в том, что разговор идет о том, как наладить отношения между близкими, особенно если они такие же, как и ты сам, пусть вы и живете в разных, но братских странах.

В следующей статье о дебютах на фестивале "Маяк" читайте про фильм "Белый пароход" Инги Шепелевой.