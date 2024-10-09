Бурляев планирует к декабрю завершить съемки фильма о Михалкове

Народный артист и режиссер, член Союза кинематографистов РФ Николай Бурляев планирует к декабрю 2024 года завершить съемки документального фильма "Никита" о своем коллеге Никите Михалкове, с которым они дружат более шестидесяти лет. Об этом Бурляев рассказал ТАСС.

© РИА Новости

В ноябре 2023 года стало известно о том, что Бурляев собирается снять документальный фильм-диалог о Михалкове.

"Мы сейчас с Никитой Сергеевичем едем в турне, на гастроли в Ростов, Краснодар и Сочи со спектаклем "12", и у нас с ним будет там время снять наш диалог", - сказал он, отметив, что съемку "должны уже завершать к декабрю".

Бурляев напомнил, что снимает документальный фильм под названием "Никита", отметив, что фильм покажет Михалкова "совершенно утаенной им стороной".

"Мне, как другу детства, как человеку, прожившему рядом с ним дружно шестьдесят пять лет, интересно, каков он сейчас и каковы его ответы на самые главные вопросы бытия", - признался режиссер.

О режиссерах

Никите Михалкову 78 лет. Он обладатель "Оскара", а также - полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Сын автора текстов гимна Советского Союза и гимна Российской Федерации, поэта Сергея Михалкова и писательницы, переводчицы Натальи Кончаловской. Михалков впервые появился на экранах в 1963 году в комедии Георгия Данелии "Я шагаю по Москве". Как режиссер он снял трагикомедии, притчи, экранизации, ленты о войне. Среди самых известных фильмов Михалкова - "Пять вечеров", "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Родня", "Несколько дней из жизни И. И. Обломова", "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Раба любви" и "Утомленные солнцем".

Николай Бурляев - российский актер и режиссер, народный артист РФ, член Союза кинематографистов РФ, Национальной академии кинематографических искусств и наук России, Союза писателей России. Он снимался в таких лентах как "Иваново детство", "Андрей Рублев", "Служили два товарища", "Военно-полевой роман", поставил фильмы "Лермонтов", "Все впереди". С 2021 года Бурляев также является депутатом Государственной думы РФ.