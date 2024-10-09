$96.11+0.04105.69+0.38
Войти в почту

Бурляев планирует к декабрю завершить съемки фильма о Михалкове

Народный артист и режиссер, член Союза кинематографистов РФ Николай Бурляев планирует к декабрю 2024 года завершить съемки документального фильма "Никита" о своем коллеге Никите Михалкове, с которым они дружат более шестидесяти лет. Об этом Бурляев рассказал ТАСС.

Бурляев планирует к декабрю завершить съемки фильма о Михалкове
© РИА Новости

В ноябре 2023 года стало известно о том, что Бурляев собирается снять документальный фильм-диалог о Михалкове.

"Мы сейчас с Никитой Сергеевичем едем в турне, на гастроли в Ростов, Краснодар и Сочи со спектаклем "12", и у нас с ним будет там время снять наш диалог", - сказал он, отметив, что съемку "должны уже завершать к декабрю".

Бурляев напомнил, что снимает документальный фильм под названием "Никита", отметив, что фильм покажет Михалкова "совершенно утаенной им стороной".

"Мне, как другу детства, как человеку, прожившему рядом с ним дружно шестьдесят пять лет, интересно, каков он сейчас и каковы его ответы на самые главные вопросы бытия", - признался режиссер.

О режиссерах

Никите Михалкову 78 лет. Он обладатель "Оскара", а также - полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Сын автора текстов гимна Советского Союза и гимна Российской Федерации, поэта Сергея Михалкова и писательницы, переводчицы Натальи Кончаловской. Михалков впервые появился на экранах в 1963 году в комедии Георгия Данелии "Я шагаю по Москве". Как режиссер он снял трагикомедии, притчи, экранизации, ленты о войне. Среди самых известных фильмов Михалкова - "Пять вечеров", "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Родня", "Несколько дней из жизни И. И. Обломова", "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Раба любви" и "Утомленные солнцем".

Николай Бурляев - российский актер и режиссер, народный артист РФ, член Союза кинематографистов РФ, Национальной академии кинематографических искусств и наук России, Союза писателей России. Он снимался в таких лентах как "Иваново детство", "Андрей Рублев", "Служили два товарища", "Военно-полевой роман", поставил фильмы "Лермонтов", "Все впереди". С 2021 года Бурляев также является депутатом Государственной думы РФ.

Фильмы и сериалы
Несколько дней из жизни И.И. Обломова
Родня
Андрей Рублев
Оскар
Пять вечеров
Неоконченная пьеса для механического пианино
Иваново детство
Свой среди чужих, чужой среди своих
Раба любви
Лермонтов
Наталья Кончаловская
Андрей Рублев
Георгий Данелия
Сергей Михалков
Николай Бурляев
Никита Михалков
Госдума