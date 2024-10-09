Дебюты Второго фестиваля «Маяк»: фильм «Белый пароход»

Шесть дебютов представлены в конкурсной программе фестиваля актуального российского кино "Маяк", который проходит сейчас в Геленджике. Обозреватель "РГ" разбирает, что удалось, а что - нет режиссерам-дебютантам. В этой статье - речь о фильме "Белый пароход". Ранее в цикле "Дебюты фестиваля "Маяк" был разбор фильма "Папа умер в субботу" Заки Абдрахмановой.

© Российская Газета

Фильм Инги Шепелевой (режиссер и автор сценария) привлекал еще на этапе заявки. Такой одновременно нетипичной и актуальной представлялась история о том, как сталкиваются две культуры - российская и якутская - на примере педагогов в музыкальном интернате для одаренных детей-сирот в небольшом провинциальном городке. В 2020 году лента выиграла Якутский питчинг дебютантов в секции игрового короткометражного кино.

Далее картина получила поддержку в Минкультуры уже как полный метр и в какой-то момент добавочные средства на нее выделил и фонд "Кинопрайм". И вот "Белый пароход" начал большое фестивальное плавание, дрейфуя в сторону зрителя. На третий день после премьеры на фестивале "Маяк" пришла новость о том, что картина отобрана в основную конкурсную программу дебютных фильмов 48-го Международного кинофестиваля в Сан-Паулу, который пройдет с 17 по 30 октября.

Действие в картине происходит во времена перестройки. Песня "Белый пароход" Ларисы Мондрус, которая звучала в фильме "Опекун" на тот период времени - конец 80-х годов прошлого века - пережиток прошлого. Но именно ее вот уже 20 лет поет хор интерната на праздниках и на весеннем отчетном концерте. Песня со словами "Но нет желания - скажу заранее - сходить на берег с того корабля" - визитная карточка хора, и никто с ней расставаться не хочет.

Сейчас даже странно слышать слова приезжего в якутский городок нового руководителя из Москвы о том, что Советский Союз остался в прошлом, а впереди - новые времена, потому что, спустя почти 40 лет после распада СССР, и в жизни, и в искусстве - в кино, в частности - все чаще ищем положительные качества той эпохи. Но тогда руководству необходима была новая песня. И слова приезжего о том, что здесь нужна твердая рука также воспринимаются в историческом контексте.

Фильм разделен на две главы. Первая из них называется "Приезжий", вторая - "Каменная королева". Королева - в образном восприятии - Марта, хормейстер, одинокая женщина, которая создала и пестовала этот хор и проросла в детей-сирот, как мать. Они понимают ее без слов и слушают беспрекословно. Марта принципиально говорит с москвичом только на якутском и отказывается принимать любую другую песню.

Далее события в фильме, если их просто пересказывать, покажутся очень скупыми. Идет борьба традиционного и коренного с новым и чужим. На разных уровнях. В помощь Марте привязанность и покорность детей, в какой-то момент даже бунт хора, сила родной земли и даже духи - Марта молится о том, чтобы ее услышали. Оружие приезжего - сила законов, зов времени и холодный разум. Школьный сторож, он же - уборщик, помощник и разнорабочий, в фильме представлен и поэтом - он читает стихи и прозу, которые помогают объяснить народную традицию и то, почему ею нельзя пренебрегать. Он же понимает ситуацию и предостерегает приезжего, что тот не выдержит противостояния с "королевой" Мартой, которая устроила ему "ледяную революцию", и лучше убраться ем подобру-поздорову, пока не поздно. Но говорит местный на чужом для пришлого якутском языке.

Сила и мудрость автора фильма Инги Шепелевой состоит в том, что она показывает, как "захватчик" переродился и помогла ему в этом любовь. Словно могучий дух из легенды вместе с Ингой колдует оператор Вероника Соловьева, снявшая, в частности, фильм "Город уснул", который был в 2020 году отобран на Берлинский международный кинофестиваль. Инга использует образы, цвета, в частности - красный как некий символ крови, без которой не бывает ни одной борьбы нового со старым. Бордово-красные кресла в зале, занавес, который падает на пол, как застывший кровавый след. Марта шьет себе для весеннего отчетного концерта красное платье. Слабость Инги Шепелевой в том, что ей не хватает умения и средств, чтобы выразить себя. В том числе, имеются в виду и материальные средства. Фильм, снятый по ее же собственной книге, появлялся достаточно долго, порой хорошо задуманной картинке не хватает наполнения - верного способа показать то, что хотелось. Так, блестяще задумана сцена, когда сотрудники школы кружатся в странном танце под песню Джо Дассена, что исполняется на якутском языке, но, если представить, как ее можно было снять, остается только развести руками. В картине порой не хватает темпа, а музыкальные народные номера, которые в ней присутствуют, также смотрятся двояко, потому что поставлены и сняты не так, как могли бы быть. И в этом плане фильм напоминает художественную самодеятельность, а мог бы стать бесценным произведением искусства, театром и музыкой в кино одновременно. Актуальность же картины состоит в том, что тема отмены одной культуры в угоду другой звучит в ней настолько современно, что порой даже пугает. Вот как бывает, если посмотреть на себя со стороны. И жизнь не всегда предлагает столь же мудрый подход, как тот, к которому привела автор. Хотя порой и создается впечатление, что она сама боится быть услышанной и прячется за свои же находки и образы, перекладывая смелость и ответственность за трактовки "на плечи" зрителям.